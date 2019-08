San Bartolomeo al Mare: arrestato il presunto autore della rapina alla tabaccheria 'Ornella e Fabrizio'

E’ stato arrestato una decina di giorni fa Marco Tassone, 38 anni presunto autore della tentata rapina in una tabaccheria di San Bartolomeo al Mare avvenuta la notte tra il 15 e il 16 giugno scorsi.



L’uomo si era dato alla fuga dopo il tentato furto con spaccata nella tabaccheria caffetteria ‘Ornella e Fabrizio’, sull’Aurelia, sventato dal sistema d’allarme del locale, scattato dopo che Tassone avrebbe cercato di forzare la porta della tabaccheria.



Sul posto erano intervenuti subito i Carabinieri che però non erano riusciti a catturarlo nell’immediato. Gli uomini del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Imperia lo hanno arrestato dopo un’indagine durata circa un mese e mezzo, con l’ausilio di telecamere di videosorveglianza e di intercettazioni telefoniche.



L’uomo, assistito dall’avvocato Erminio Annoni si trova adesso in carcere a Imperia.