Mercato settimanale di Ventimiglia: più di 100 gli articoli sequestrati oggi dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ventimiglia hanno eseguito anche oggi una serie di sequestri nell’ambito dei servizi anti contraffazione e abusivismo commerciali disposti in occasione del mercato settimanale.

Quello di oggi è stato un venerdì particolarmente impegnativo per la numerosa presenza di clienti soprattutto francesi, che nonostante il gran caldo hanno affollato le strade del lungomare ventimigliese in cerca di acquisti. E proprio la partecipazione di un cospicuo numero di possibili acquirenti ha attirato la presenza di diversi venditori abusivi, che già dalla mattinata hanno impegnato i militari in servizio e quelli impiegati in aggiunta in abiti borghesi.

Alla fine della giornata sono stati più di 100 gli articoli sequestrati, tra borse, scarpe e materiale di abbigliamento, tutti contrassegnati dai marchi contraffatti delle più importanti case di moda. L’attività odierna dei Carabinieri di Ventimiglia ha permesso di togliere dal mercato della contraffazione, il cui fatturato totale è stimato in aumento del 3,4% dal 2015 al 2017 secondo quanto riportato dall’Osservatorio Nazionale sulla Contraffazione nel rapporto 2018, articoli per un valore commerciale di diverse migliaia di euro.