Andora: decesso del 19enne imperiese Rafael Baroni, confermata dall'autopsia la morte sul colpo

I prelievi tossicologici potranno stabilire se il giovane avesse ingerito un importante quantitativo di alcol. Non sono state evidenziate particolari sorprese dall'autopsia sul corpo del giovane Rafael Baraoni, 19enne di Imperia, morto la sera di lunedì in un dirupo tra Andora e Laigueglia, nei pressi della discoteca ‘Rocce di Pinamare’.

Con i prelievi tossicologici si potrà stabilire se il ragazzo avesse ingerito un importante quantitativo di alcol. Secondo quanto riferito agli inquirenti dai responsabili della discoteca, sarebbe stato respinto all’ingresso perché non era sobrio. Del caso si stanno occupando i Carabinieri di Andora, insieme ai colleghi di Alassio, il tribunale di Savona, le indagini sono coordinate dal Pm Massimiliano Bolla, ha aperto (come atto dovuto) un fascicolo per omicidio colposo.