Sanremo: 22 euro per 24 ore di parcheggio, ma i 'leoni da tastiera' contestano senza le opportune verifiche

Paga 22 euro per 24 ore di parcheggio e lo dipinge come una ‘rapina’ su uno dei classici gruppi Facebook di Sanremo. È accaduto nelle ultime ore.

Il classico ‘Leone da tastiera’ ha pubblicato la foto con un commento durissimo, ovviamente contro tutto e tutti, denigrando la città e con qualche chiaro riferimento alla nostra notizia di qualche giorno fa sull’ironia che spesso viene pubblicata sui social contro i turisti: “Ma vi sembra normale –scrive - che un turista alla colonnina del parcometro per un giorno di sosta debba pagare questa cifra quando se fosse debitamente informato con il gratta e sosta giornaliero pagherebbe solamente 8 euro? Perché non adeguare anche le colonnine alle fasce orarie? I turisti scappano per i nostri mugugni o per le ‘rapine legalizzate’ a cui sono sottoposti?”.

Peccato che, come si può vedere chiaramente dal tagliando, il costo del parcheggio non è paragonabile a quello del ‘gratta e sosta’ (4 euro mezza giornata e 8 tutto il giorno) ma, riguardando probabilmente la zona di lungomare Calvino, il costo del parcheggio è riferito alle 24 ore complete, tra l’altro non eccessivo se paragonato ad altre zone turistiche.

Fortunatamente, nei commenti a corredo del post del nuovo ‘Leone’ c’è anche chi, con un pizzico in più di intelligenza, oltre ad evidenziare la durata del parcheggio (24 ore) ha anche sottolineato come in zone turistiche nel resto d’Italia (Venezia e Portofino su tutte) ma anche della Costa Azzurra e del resto del Mondo, i posti auto costino decisamente di più.

Non ci stancheremo mai di dirlo: troppa gente ha il dito ‘facile’ nello scrivere sui social, puntando l’indice su questo o quello, senza fare verifiche corrette e con poca lungimiranza.