Bordighera: progetto dell'Amministrazione, un pullmino con carrello portabiciclette per il turismo outdoor

Prende corpo anche a Bordighera il progetto per la futura pista ciclabile. E’ stato esposto nella serata di ieri anche all’interno del Consiglio comunale e l’Amministrazione guidata dal Sindaco Vittorio Ingenito ha anche esposto alcune delle idee per il futuro del turismo ‘outdoor’ nella città delle palme.

In particolare la creazione di sentieri di discesa nella zona di Montenero ed vero e proprio centro sportivo nella zona delle ‘Due Strade’, dove è già prevista la creazione del nuovo campo di calcio, che andrà a sostituire quello di Arziglia. In particolare, in tema di turismo a due ruote, il primo cittadino ha confermato la volontà di allestire un servizio di trasporto per chi vuole spostarsi tra Bordighera, Ospedaletti e Sanremo.

Sulla falsa riga di quello già presente a Sanremo, infatti, il Comune di Bordighera vuole creare un servizio con un pullman corredato da carrello per le bici, sia per trasportare i ciclisti tra le piste di Ospedaletti e la città dei fiori e quella futura della città delle palme, ma anche verso le ‘discese’ della zona di San Romolo e Monte Bignone e, in futuro, quando saranno realizzate quelle su Montenero.