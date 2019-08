Badalucco: nel 2020 il piccolo centro della Valle Argentina avrà il suo Consiglio comunale dei Ragazzi

Anche Badalucco nel 2020 avrà il Consiglio comunale dei Ragazzi. La conferma arriva dal Sindaco del piccolo centro della Valle Argentina, Matteo Orengo, che ieri mattina ha incontrato la dirigente scolastica della scuola.

“Lo avevamo in programma – ha detto Orengo - ed ora visto che ci hanno dato la disponibilità, da settembre inizieremo a lavorare affinchè entro la metà del 2020 si svolga, in coincidenza con il trentennale della ‘Carta dei Diritti del Fanciullo’. Avremo finalmente il Sindaco dei ragazzi per inserirli e farli sentire partecipi della vita del Comune e della vallata. Il nuovo Consilglio dei Ragazzi riguarderà la classe 5a Elementare e le scuole Medie, nel plesso scolastico che ospita i ragazzi della valle, un centinaio in totale.

All’incontro di ieri, dove oltre al Sindaco c’era anche il Consigliere delegato Lisa Palumbo, erano presenti anche 8 docenti della scuola, a conferma dell’interesse sul progetto.