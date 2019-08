Atterrato questa mattina il primo volo diretto dalla Cina a Nizza: un'opportunità anche per la nostra provincia?

Giornata importante sul piano economico e turistico per la Costa Azzurra e, come sempre capita in questi casi di riflesso anche per la nostra provincia. E’ infatti atterrato questa mattina all’aeroporto di Nizza, il primo volo diretto dalla Cina.

Con un mercato, quello cinese appunto, che è sicuramente il più in espansione di tutto il Mondo, un volo diretto su Nizza è particolarmente allentate per il turismo e per l’economia. Il volo, un Airbus A330 della Air China, era partito 11 ore prima da Pechino ed ha toccato il suolo in perfetto orario e, dopo la discesa dei passeggeri, alle 12.25 è ripartito per rientrare in patria.

Il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha confermato l’importanza del primo volo diretto dalla Cina atterrato oggi ed ha anche evidenziato la possibilità che, entro il 2020 vengano allestite altre due rotte dirette con il paese asiatico. Dopo Pechino, infatti, potrebbero arrivare i voli diretti anche con Shanghai e Canton, insieme a Pechino le tre più grandi città della Cina.

Ora rimane da augurarsi che anche la provincia di Imperia e l’estremo ponente ligure possano approfittare della lungimiranza di Nizza nell’accaparrarsi tre rotte importanti con un paese importante sul piano economico come la Cina. Per la nostra zona è sicuramente il settore turistico quello più allettante, anche se con il nuovo outlet del lusso ‘The Mall’ in Valle Armea a Sanremo, si è molto parlato del mercato cinese.

Operatori turistici e commerciali vi siete accorti di quanto sta accadendo in Costa Azzurra? Bene, ora tocca a voi intercettare questi nuovi flussi in arrivo dalla Cina per espandere il mercato.