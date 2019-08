Taggia: sosta più che 'selvaggia' in piazza Eroi Taggesi, il pensiero del nostro lettore Marco

Un nostro lettore, Marco, ci ha scritto per sottolineare la massiccia presenza, giorno e notte, di auto e moto in divieto sulla piazza principale di Taggia:

“Mi chiedo quanto la gente sia indisciplinata ma ancor più grave che il tutto lo si fa anche in presenza di forze dell’ordine, che sanzionano alcune auto ma impossibilitati a fare la multa a tutte perché davvero numerose. Ancora più grave è che gli indisciplinati non sono mai nei paraggi ma addirittura a fare la spesa in centro a Taggia. Penso e spero che si possa risolvere questo problema non solo di inciviltà ma anche di intralcio considerando due fermate autobus e spesso e volentieri i mezzi RT faticano. Anche il posto invalidi occupato da chi invalido non è, e forse sarebbe utile uno piccolo spazio parcheggio per sostare massimo 10 o 15 minuti per chi necessita della farmacia presente in piazza. Sicuramente una telecamera ci starebbe bene o comunque fioriere o altro che non consentano la sosta”.