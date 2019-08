Diano Marina: strada Diano San Pietro troppo pericola per i pedoni, la segnalazione di una lettrice

Una nostra lettrice, Paola Miracco, ci ha scritto per segnalarci una delle tante strade della Liguria dove i pedoni sono costretti a percorrere e attraversare, in totale assenza di sicurezza, con un’alta viabilità di auto, autocarri e motociclette:

“Nello specifico volevo segnalare una situazione a me nota da troppo tempo nel comune di Diano Marina. Sono una non residente con una proprietà che fino a qualche anno fa trascorreva molto tempo presso questa bella cittadina. A causa dell’aumento del traffico e dell’età anziana dei miei genitori, e purtroppo per una posizione non felice della mia abitazione, sono costretta ad andare sempre meno. La strada in questione è strada Diano San Pietro, dove la viabilità è a doppio senso di marcia, dove non c’è un attraversamento per i pedoni in sicurezza. In tempi non troppo lontani ho cercato di sottoporre questo problema al comune di Diano Marina e alla polizia municipale, ma la risposta è stata noncurante dei problemi evidenziati. Inoltre, in passato c’è stato un grave incidente, ma l’attuale amministrazione sembra dare priorità ai veicoli, che tra l’altro essendo su un rettilineo viaggiano a velocità elevate, rispetto ai contribuenti, sia residenti che non. Spero che questa mia testimonianza venga presa in considerazione e resa pubblica, al fine che l’attuale amministrazione si ponga dei quesiti sulla sicurezza delle sue strade”.