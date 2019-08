E’ stato inaugurato in corso Matuzia a Sanremo il nuovo negozio ‘Ferramenta Foce’. Numerosa l'affluenza di amici e clienti, che hanno partecipato all'invito della famiglia ‘Mazzia’, storica azienda di Sanremo, presente sin dal 1960, nel settore della ferramenta e colori.

L'apertura di un nuovo negozio a Sanremo, in particolare se è al servizio dell'artigiano e del privato, è sempre accolto con entusiasmo in quanto importante indice di crescita produttiva, commerciale e turistica per la città.