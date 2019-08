Vallecrosia: approvati ieri sera in Consiglio gli equilibri di bilancio, Biasi "Il Comune è in buona salute"

Ieri sera e stata approvata in Consiglio Comunale a Vallecrosia, la pratica per l’approvazione del rendiconto e degli equilibri di bilancio.

“In sostanza – commenta il Sindaco Biasi - si prende atto che il Comune di Vallecrosia gode di buona salute, rispetta i parametri molto restrittivi oggi vigenti a livello nazionale. Non solo, può procedere alla realizzazione di quelle opere cofinanziate da bandi pubblici e la continua manutenzione ordinaria. Tra le opere più importanti annovero la realizzazione della nuova scuola media, la nuova passeggiata mare, i marciapiedi a Vallecrosia alta e una serie di attraversamenti pedonali rialzati per garantire la sicurezza dei pedoni”.

“Sinceramente – prosegue Biasi - l'approvazione di questo atto dimostra la correttezza dell’operato amministrativo dei nostri funzionari, al contrario di quello dichiarato da alcuni elementi della minoranza, che addirittura avevano dichiarato e paventato alcune irregolarità sino ad arrivare ad un commissariamento. Alla fine le parole e le delazioni passano, mentre i fatti diventano atti e delibere. Quindi, continuiamo in modo coerente a lavorare per il bene comune e per la crescita di Vallecrosia”.