Sanremo: scattato il Consiglio comunale sulla 'Pascoli', l'opposizione punta l'indice contro gli uffici

E’ iniziato alle 17.40 il Consiglio comunale monotematico sui problemi strutturali della scuola di corso Cavallotti, inagibile dal mese di giugno e per la quale l’Amministrazione ha deciso di spostare parte degli alunni al Mercato dei Fiori di Valle Armea ed in alcuni prefabbricati sul lungomare.

E’ Luca Lombardi, Consigliere di Fratelli d’Italia, a prendere per primo la parola esponendo una sua Interpellanza, presentata il 3 luglio. Nel documento Lombardi chiede informazioni sulle perizie e controperizie, oltre ad una serie di informazioni su come intende operare l’Amministrazione sul caso. In particolare: da quanto tempo è informata dei gravi problemi strutturali, in quale data è stata fata la prima perizia e con quali modalità e tempistiche intende far fronte all’emergenza ed a quali fondi attingere. C’è poi anche il nodo palestra e sugli interventi svolti a maggio, per 43mila euro.

E’ poi toccato a Simone Baggioli, che è tornato sulle relazioni presentate dai tecnici, in particolare sulla situazione della copertura della scuola: “Credo che, chi avesse letto quella relazione il 14 maggio, si sarebbe presentato la mattina dopo per chiudere la scuola. In questo caso si configura il reato di pubblico pericolo e, il non procedere alla chiusura di un plesso scolastico in quella situazione, rende ancora più grave il fatto. A questo punto mi chiedo e vi chiedo: e le altre scuole in quali condizioni sono? Sono realmente al sicuro? Oltre agli interventi antisismici sono state controllate e sistemate?”

Sergio Tommasini (100per100Sanremo) ha elencato una serie di interventi commissionati dal Comune di Sanremo per lavori di manutenzione, eseguiti all’interno della scuola ‘Pascoli’ negli ultimi due anni. In particolare ha chiesto lumi all’Amministrazione sui motivi per cui non sia intervenuta subito dopo le mail dei tecnici, inviate ad inizio aprile e metà maggio e protocollata il 13 giugno.

Andrea Artioli puntato l’indice contro gli uffici: “E’ possibile che una mail come quella della relazione tecnica che evidenziava problemi strutturali gravi, non venga protocollata? Penso che sia un fatto davvero grave. Io sono venuto a conoscenza che il Sindaco ha saputo dei problemi solo il 13 giugno, ovvero al momento della protocollazione della relazione. Ed io credo al mio Sindaco. Penso che la ‘Pascoli sia la punta dell’iceberg e quindi voglio capire in quali condizioni sono gli altri plessi scolastici. Mi sembra di capire che si siano delle opacità e delle omissioni che non si devono verificare”.