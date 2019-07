Sanremo: approvata la pratica dell’ex Tribunale dove sorgerà una casa di cura

Dopo il lungo dibattito sugli equilibri di bilancio, il consiglio comunale di Sanremo, seppur ad ora tarda (la discussione è iniziata alle 00:40) ha affrontato la pratica relativa all’intervento nell’ex Tribunale. Ad illustrare il documento è stato l’assessore Massimo Donzella: “Parliamo della vendita di piccola porzione di terreno e della sopraelevazione di un piano, che però non comporta alcuna modifica della volumetria trattandosi di demolizione e ricostruzione – ha spiegato – L’interesse pubblico è finalizzato alla realizzazione di una casa di cura, quindi uno scopo socio sanitario, ed è anche previsto un contratto di 18 anni che prevede la manutenzione delle aiuole in via Ansaldi, la realizzazione di due cancelli, dell’illuminazione ed altri interventi”.

“Tecnicamente questa pratica è corretta – è intervenuto Andrea Artioli della Lega - Quello che fa male al cuore è il dover parlare di un ‘ex Tribunale’ che testimonia questa grave perdita per il territorio”. La pratica è stata approvata con 16 favorevoli e 8 astenuti.

Il consiglio ha poi dato parere favorevole anche alle due successive pratiche, illustrate sempre dall'assessore Massimo Donzella, relative alle attività di cava e ai lavori di somma urgenza per le tubazioni fognarie della zona dell'ex tiro a volo.