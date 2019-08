San Bartolomeo al Mare: nel prossimo fine settimana l'appuntamento con la 'Festa del Popolo'

Anche quest’anno si terrà a San Bartolomeo al Mare la tradizionale Festa del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. L’appuntamento è per domani, sabato e domenica prossimi, dalle 19 al campo sportivo di piazzale Olimpia.

Sono previste serate di incontri, dibattiti, festa e musica e saranno in funzione cucina e bar. I gazebo allestiti ospiteranno prodotti di artigianato, libri, giochi ed associazioni culturali. Non mancherà la sottoscrizione a premi. Quest’anno sarà ancora più strutturato l’uso di posate, bicchieri e piatti compostabili nell’umido, un segnale per dire no alla plastica usa e getta, quella plastica che sta ricoprendo i nostri mari e che si deposita sulle più belle spiagge del mondo.

Anche quest’anno si chiamerà ‘Festa del Popolo’: “Perche vogliamo ridare la parola al popolo e alle persone comuni – sottolineano gli organizzatori - il popolo è la maggioranza ed è stanco di non decidere su nulla”.