Regione: Gronda, affondo di Lunardon su Toninelli "La smetta di straparlare di nuovi progetti, sono tutte scuse"

"Ogni volta che il ministro Toninelli parla della Gronda un brivido ci corre lungo la schiena. Invece di vaneggiare su fantomatici nuovi e 'migliori' progetti Toninelli dia il via libera ai cantieri, che sarebbero già dovuti partire alla fine dell'anno scorso." A dirlo è Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione Liguria che aggiunge: "Come il Ministro dovrebbe sapere, mettere mano al progetto della Gronda, vuol dire insabbiarla. Non accettiamo altre scuse che hanno come unico scopo bloccare l'opera. Se davvero Toninelli vuole che Genova sia competetiva con Rotterdam la metta nelle condizioni di competere e sblocchi i cantieri per la Gronda.