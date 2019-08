Camporosso: minacce a Davide Gibelli, la vicinanza dell'ex Sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano

"Voglio esprimere vicinanza al sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, per le minacce ricevute." A dirlo è Enrico Ioculano, ex Sindaco e consigliere di minoranza di Ventimiglia che aggiunge: "Davide Gibelli, oltre ad essere un ottimo amministratore, è un'ottima persona a cui va tutta la nostra stima ed amicizia. È triste constatare come troppo spesso gli amministratori per il ruolo che ricoprono diventino oggetto di vili intimidazioni che, come in questo caso, coinvolgono anche i familiari."