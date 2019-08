Bordighera: il Mercato Coperto si rifa il look puntando su un progetto di riqualificazione e sulla creazione di un brand, dal mese di ottobre un calendario di eventi tematici

E’ un progetto dell’Assessore Marzia Baldassarre condiviso poi con l’Assessore Melina Rodà e la consigliera Laura Pastore quello che riguarda il Mercato Coperto di Bordighera e la sua riqualificazione. La Giunta comunale ha infatti approvato le linee di indirizzo per iniziare un percorso di valorizzazione della struttura, il più possibile al passo con i tempi.

Nei prossimi mesi, il Mercato Coperto, sarà quindi protagonista di alcuni cambiamenti volti a valorizzarlo e a rilanciarne le attività interne. Gli interventi riguarderanno principalmente quattro ambiti: l’igiene e manutenzione in particolare attraverso l'implementazione dei servizi di pulizia e sanificazione, la realizzazione di un'isola ecologica ad integrazione dei cassonetti di raccolta dei rifiuti già presenti, l'esecuzione di lavori di riparazione e tinteggiatura.

La tutela ambientale, promuovendo l'adozione, da parte degli operatori mercatali, di pratiche sostenibili per l'ambiente, nonché istallando un erogatore di acqua, naturale e gassata, con un prezzo concorrenziale rispetto all'acqua venduta nelle bottiglie di plastica.

La comunicazione, in particolare mediante la realizzazione di un nuovo logo identificativo del Mercato Coperto, la stampa e la distribuzione di brochure informative, l'installazione di due bandiere a vela all'esterno del Mercato nonché di due "totem" pubblicitari e informativi all'ingresso della struttura.

Infine la promozione in particolare con l'organizzazione di iniziative di degustazione di prodotti tipici locali, nonché di attività culturali, didattiche e di intrattenimento rivolte alle famiglie e ai bambini.

Contestualmente, a partire dal mese di ottobre, il Mercato Coperto sarà protagonista di un ricco calendario di eventi che prenderà il via il 5 ottobre, giorno in cui verranno festeggiati i suoi 122 anni. Per questa occasione sarà realizzata una targa celebrativa che richiama esattamente quello dei primi anni di vita del mercato.

“Siamo partiti dalla realizzazione di un logo che richiama esattamente quello storico - ha detto l’Assessore Marzia Baldassarre - abbiamo realizzato una guida e un depliant con una breve storia del Mercato Coperto e di tutti i banchi che vi sono al suo interno. Abbiamo, inoltre, aiutato ogni singola attività a ripensare la propria immagine e a realizzare i propri biglietti da visita, in modo che si possa andare verso una comunicazione e una promozione più condivise.”

Una riqualificazione che volge lo sguardo ai più importanti europei che, soprattutto nelle grandi città come Londra, Barcellona o Lisbona, solo per fare alcuni esempi, che sono diventati centri di aggregazione, ma sopratutto luoghi di promozione gastronomica.

Parallelamente all’attività di promozione saranno realizzati dagli operai del comune alcuni interventi di manutenzione della struttura. Tra questi anche la creazione di una piazzetta interna dove sarà posizionato un distributore di acqua potabile. La riqualificazione del mercato guarda anche all’aspetto green e al rispetto dell’ambiente con un cambiamento dell’illuminazione e l’introduzione dei led, ma ovviamente anche una promozione, sopratutto da parte degli esercenti, delle buone pratiche di rispetto ambientale.

“C’è un impegno da parte dell’Amministrazione - ha detto l’Assessore Melina Rodà - per far sì che si possano dare un impulso alle attività commerciali cittadine. Stiamo lavorando per aiutarle a rilanciarsi e a crescere promuovendo così il nome della città.”