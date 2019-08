Il ristorante Mimosa del Miramare The Palace Resort Sanremo da il benvenuto ad agosto con un menù nuovo ed estivo

Il ristorante Mimosa, all’interno del ‘Miramare The Palace Resort Sanremo’ entra nel pieno dell'estate con un menù speciale preparato per dare il benvenuto all'agosto sanremese. Da oggi infatti, il prestigioso ristorante della struttura storica costruita nel 1875, circondata da palme secolari e con una terrazza fronte mare, offre ai clienti dell'albergo e a tutta la clientela esterna, una nuova scelta di degustazione legata alla stagione estiva, ai suoi colori e ai suoi profumi.

Manuel Marchetta, executive chef del ristorante, descrive in anteprima la “proposta d'agosto”, ricercata e allo stesso tempo delicata, dove le scelte dei prodotti locali fanno la differenza.

“Nel menù che da il benvenuto ad agosto, il mese più caldo della stagione, abbiamo introdotto due nuovi piatti ideali per il pranzo ma, soprattutto per una serata speciale, grazie al panorama che offre la nostra terrazza, accompagnato da un cielo di stelle. Abbiamo scelto di mantenere i prodotti tipici di Sanremo, il nostro punto forte da sempre. Con questi abbiamo elaborato alcune portate decisamente uniche, per un viaggio enogastronomico sensoriale. Tra le nostre proposte:

Sashimi di ricciola in carpione, verdurine in agro e cubi di pesca;

Gamberi di Sanremo, zucchine trombette, terra di nocciole e lamponi;

Raviolo di bouillabaisse, patate allo zafferano e triglie di scoglio;

Palamita in grissino, erbe spontanee, brigasca ,friggitelli.”

Il ristorante da grande spazio alla degustazione dei prodotti liguri e della tipicità della loro tradizione, rivisitata in chiave moderna. A partire proprio da agosto il menù in questione sarà proposto giorno per giorno, in base al pescato e quindi legato alla garanzia e genuinità dei prodotti utilizzati dagli chef.

Il Mimosa Restaurant, un elegante ristorante con vista sul golfo di Sanremo, si dimostra sempre più una location esclusiva, ma allo stesso tempo in un contesto friendly dove gli ospiti saranno accolti da personale qualificato e potranno usufruire di parcheggio gratuito.

La perfezione in piccoli particolari che fanno la differenza, vi attende presso il ristorante, a Sanremo in corso Matuzia 5, telefono 0184.667601