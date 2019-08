Ventimiglia: 'Organi storici', domenica prossima in frazione Torri il concerto diretto da Ubaldo Rosso

Domenica prossima alle 18, alla chiesa parrocchiale di Torri, frazione di Ventimiglia, avrà luogo il 5° concerto della 18a edizione del Festival Internazionale Organi Storici delle Valli Roya/Bevera e Vermenagna ‘La route royale des orgues, un patrimonio da ascoltare’, con il patrocinio del Conseil Départemental des Alpes Maritimes, della Comunità Europea e sostenuto, per quanto concerne la parte italiana dai Comuni di Limone Piemonte, Roccavione, Robilante e dal comitato di quartiere di Torri, mentre per la parte francese dai Comuni di Sospel, Breil sur Roya, Fontan, Saorge, La Brigue e Tende.

La manifestazione è organizzata da Sivom, ente intercommunale della Valle Roya, sotto la direzione artistica del ventimigliese Silvano Rodi, organista titolare del Principato di Monaco e professore al Conservatoire Dèpartemental de Musique des Alpes-Maritimes di Nizza.

Il concerto prevede l’esecuzione del flautista Ubaldo Rosso di Torino accompagnato all’organo storico Agati del 1850 dall’organista ventimigliese Silvano Rodi. In programma sonate per flauto traverso e basso continuo di Albinoni, Marcello, Carl Ph. Emmanuel Bach, l’offertorio di Donjon e composizioni per organo solo di Galuppi, Corrette, Fischer. L’ingresso è a offerta libera, seguirà rinfresco e colloquio con gli artisti invitati.