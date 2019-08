Ventimiglia: anche l’Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso al Desbaratu della città di confine

L’ACEB - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso, parteciperà al Desbaratu di Ventimiglia, organizzato dalla Confcommercio e in programma per domenica 4 agosto.

Sarà presente in via Cavour 39 davanti a Foto Gibelli con gazebo, dalle 8.00 alle 19.00. Presso il loro stand si troveranno moltissimi articoli che si potranno prendere a offerta libera. Inoltre verrà allestito un Bau Bar con una ciotola d'acqua e biscottini.Le offerte ricevute servono a sostenere le Associazioni no-profit seguite.