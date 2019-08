Stasera il rock continua sotto il cielo della casbah: seconda serata all’insegna del rock nostrano, da Genova a Ventimiglia, passando per Ceriana

Stasera alza il metaforico sipario con Max Rebaudo, cantautore di Ceriana, paese dalla profonda tradizione musicale, che porta in scena un originale progetto caratterizzato da una particolare attenzione per i testi proposti insieme alla Berben Band.

Un cantautore made in Imperia, giovane quanto talentuoso, è Puglia. Un progetto il suo intenso e versatile, ne fa realtà quanto mai originale e promettente. Spazio poi ai Nomoremario, indie-rock band di Ventimiglia formatasi nel 2008, che porta in scena un sound influenzato dai suoni di “mostri sacri” come Dinosaur Jr, Sonic Youth, Pavement e Motorpsycho, con accenti di The Smiths e Girls Against Boys, unito ad un originale tocco onirico e un irresistibile candore poetico.

Chiude la seconda serata il progetto KiwiBalboa, nato a Genova nel 2014, che vanta collaborazioni artistiche con Davide Autelitano, voce e basso dei Ministri. In corso il tour di promozione del disco "Natale in Argentina", dal quale viene estratto il primo singolo/video “Cavalieri Jedi”, che vede alla regia Serena Gargani (già al lavoro con gli Ex-Otago).

Rock in the Casbah è organizzato dalla Associazione Fare Musica nell’ambito del calendario estivo del Comune di Sanremo. Il gruppo operativo è composto da Larry Camarda, Enzo Cioffi, Giancarlo Forte, Angelo Giacobbe e con Simone Parisi. La visual art destinata a caratterizzare palcoscenico e contesti architettonici di San Costanzo è ancora una volta a cura di Danilo Bestagno.

Simone Parisi, alias Radiomandrake, intratterrà anche e presenterà tutte le serate, coinvolgendo il pubblico della Pigna con la sua personale interpretazione di "radio" in diretta. L'allestimento audio-luci è a cura di Pico Service. Il servizio bar, organizzato da Fare Musica, sarà attivo in tutte le sere delle manifestazioni.

L’inizio dei concerti è previsto ogni sera alle ore 21.30. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.