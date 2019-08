Scatta oggi il grande gioco dell'estate di Radio Onda Ligure: appuntamenti a sorpresa e premi per tutti

Da oggi al 15 agosto torna il gioco dell'estate di Radio Onda Ligure 101. Ogni giorno ci saranno in palio tanti premi, dai biglietti di ingresso del parco acquatico ‘Le caravelle’ a quelli degli spettacoli in programma al Teatro Ariston di Sanremo, dagli ingressi alle famose Grotte di Toirano nel parco avventure di Mendatica al parco di gonfiabili ‘Bim Bum Bam’ ad Albenga. E poi altri ingressi ai più importanti eventi delle province di Savona e Imperia che verranno svelati alcuni giorni prima dell'evento.

Ogni giorno gli speaker di Onda Ligure chiederanno a sorpresa di chiamare, in diretta poco prima dell'appuntamento (a sorpresa ovviamente per premiare l'ascolto, sempre fedele dell’emittente ponentina). Per vincere i premi messi in palio si potrà telefonare allo 0182/540551.