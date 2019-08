Sanremo: la 20ª edizione di Rock in the Casbah è più 'green' con lo stand dei Deplasticati

Lo stand dei Deplasticati a Rock in the Casbah

Rock in the Casbah non è solo musica, fuoco e fiamme. Ama il territorio e la città vecchia che la ospita da 20 anni. Per questo si è fatta ancora più 'green' ospitando lo stand dei Deplasticati, associazione sempre più presente sul territorio con diverse iniziative nel nome dell'ambiente.

E così a Rock in the Casbah parte il sondaggio: jazz o rock? Si vota lasciando un mozzicone nel relativo contenitore evitando quindi di gettarlo a terra. Lì di fianco due contenitori pieni di mozziconi che testimoniano il lavoro dei Deplasticati negli ultimi mesi. Perché l'amore per l'ambiente non passa solo dalla lotta alla plastica.