Sanremo: grande festa a fine giugno scorso per la 3a edizione della 'Corrida dei Lions' (Foto)

Si è svolta con successo a fine giugno al ristorante del Circolo Golf degli Ulivi, la 3ª edizione della ‘Corrida i Lions allo sbaraglio’. Service benefico, organizzato dalla socia del Lions Club Sanremo Host Oriana Ragazzo, a favore di una ragazza disabile, a conclusione dell’anno sociale 2018-2019 del Presidente Vincenzo Benza.

Una serata simpatica e divertente, che ha visto protagonisti alcuni soci Lions del Sanremo Host, con amici e simpatizzanti, organizzati dalla bravissima Oriana Ragazzo, con la collaborazione e direzione tecnica del socio Roberto Pecchinino. La serata è stata organizzata a scopo benefico, al fine di raccogliere fondi a favore di Marzia Capena, la sfortunata ragazza sanremese, rimasta disabile a causa di un gravissimo incidente subito in Grecia nell'agosto del 2008. Oriana Ragazzo con tutti i soci del Lions Club Sanremo Host, da alcuni anni organizza delle manifestazioni benefiche, per aiutare la famiglia di Marzia, ad affrontare economicamente le cure di riabilitazione.

Serata allegra e all'insegna dell'amicizia, grazie alla numerosa partecipazione (circa 200 persone), che hanno aderito all'iniziativa di Oriana Ragazzo. Un ringraziamento particolare per la collaborazione a Davide Bisato , gestore del ristorante del ristorante “Buca cena” del Circolo Golf degli Ulivi, ai soci che hanno offerto il vino e lo spumante, alle signore che hanno preparato dolci e torte , al socio Pecchinino, che ha messo a disposizione gratuitamente, tutte le attrezzature per lo spettacolo. I fondi, raccolti durante la serata benefica, saranno consegnati alla famiglia di Marzia, nei prossimi giorni.

Il Governatore del Distretto 108 Ia3 Ildebrando Gambarelli, durante la serata, ha inviato un messaggio al Presidente del Sanremo Host, ringraziando tutti i soci, per aver preparato una serata speciale che valorizza uno dei messaggi del Presidente Internazionale Gudrum Ingvadottir: servire come volontari divertendosi in amicizia. "Come Governatore del Distretto 108 Ia3, - continuava il messaggio del Governatire Gambarelli - sono orgoglioso di voi. Continuate così in semplicità e con costanza per voi e per le vostre Comunità. Pluribus Unum. Ildebrando"

Un messaggio che è stato accolto con gioia da tutti i soci Lions presenti. Bravissimo il socio Lions Luca (noto avvocato sanremese) che come il vero conduttore televisivo Corrado, de ‘La Corrida - dilettanti allo sbaraglio’ ha guidato, con la valletta Elena, la serata con allegria e umorismo, intervistando gli improvvisati cantanti che si sono cimentati davanti al microfono con entusiasmo e grande spirito di servizio. Preparazione professionale per i Lions e gli amici che hanno contribuito con il loro impegno al successo dell’iniziativa di Oriana, ando il massimo per rendere la serata benefica a favore di Marzia, all'altezza degli Scopi e Ideali Lionistici.

Ospiti a sorpresa il famoso gruppo, “Lo stato sociale” che ha cantato “Una vita in vacanza” con vera esibizione dal vivo della famosa “vecchia che balla”. Applausi e grande soddisfazione del Presidente uscente Vincenzo Benza e del Presidente Eletto Pecchinino e di tutti i soci del Lions Club Sanremo Host, per il service realizzato a favore di Marzia "perché si può fare del bene al prossimo, anche divertendosi".