Sanremo: da oggi a sabato tornano i festeggiamenti della parrocchia degli Angeli, appuntamenti spirituali e di aggregazione

La comunità della parrocchia degli Angeli a Sanremo​ organizza i festeggiamenti parrocchiali, che si terranno da questa sera a sabato.

Quest’oggi, dal pomeriggio e​ fino alle 20.30 momento penitenziale con le confessioni, dalle 20.30 elevazione musicale con brani di musica sacra suonati con il bellissimo organo della parrocchia. Domani è prevista la processione per le vie cittadine con partenza e arrivo all' interno della chiesa. Seguirà una Santa Messa solenne animata dal coro parrocchiale accompagnato musicalmente dall'organo suonato da​ Jacopo Cassese e dalla chitarra di Andrea Zanteschi. La Santa Messa sarà concelebrata dal Parroco don Sciubba, dal vice parroco don Alessandro e da don Enzo.

Sabato un momento di aggregazione a Villa San Pietro, dietro le scuole di via Volta dove, dalle 19, si potrà mangiare e bere e partecipare ad una gara di karaoke amatoriale ma con un premio al primo classificato. Sarà anche montato un gonfiabile per bambini. Per le persone che non potranno raggiungere Villa San Pietro a piedi la parrocchia mette a disposizione un servizio navetta, con partenza dal cortile di via Marsaglia​.