San Bartolomeo al Mare: questa sera un 'salotto musicale' aspettando il Rovere Jazz

Con il Salotto musicale "Aspettando il Rovere Jazz Festival" (Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ore 21:30, ingresso libero) inizia questa sera il week-end jazz di San Bartolomeo al Mare. Enrico Balsamo, speaker, showman, presentatore, ventriloquo (e molto altro), condurrà una serata di approfondimento, con la partecipazione di Fabio Vernizzi al pianoforte e diversi ospiti di rilievo: Christian Lavernier, chitarrista di fama internazionale e direttore artistico del Concorso Rovere d'Oro, Benny Lamonica, vocalist, trombonista, direttore big band, maestro di musica, nonché Consigliere incaricato al Concorso Rovere d'Oro, Alex Nicoli, batterista e direttore artistico del M&T Festival.

L'evento odierno serve per introdurre il Festival Rovere Jazz, che da venerdì a domenica (ingresso libero, ore 21:30) ospiterà tre serate straordinarie, con musicisti di grandissimo rilievo del panorama jazz italiano: Matteo Brancaleoni Quartet, Paolo Bonfanti and Crescent City Funk e Colours of Life Trio.



Venerdì 2 agosto

MATTEO BRANCALEONI QUARTET

Matteo Brancaleoni è ritenuto uno degli interpreti italiani di spicco del songbook americano. Da 15 anni sulla scena jazz e swing italiana ed internazionale è considerato uno degli interpreti principali del Songbook italiano e Americano. Spesso paragonato ai suoi idoli Frank Sinatra, Dean Martin e Nicola Arigliano, è semplicemente il meglio dello tradizione swing e jazz in Italia e si è costruito uno stile sempre più personale e ben definito. Con oltre 800 concerti si è esibito in alcuni dei più prestigiosi ed esclusivi palchi, location e festival nel mondo. Ha incassato ben 12 sold out al Blue Note di Milano. Artista dal talento poliedrico, cantante, attore, voce radiofonica e giornalista, ha venduto oltre 60 mila copie dei suoi dischi e registrato 7 album che hanno raggiunto per 4 volte la posizione n.1 dei dischi jazz più venduti su iTunes. Si è esibito e ha collaborato con personaggi e musicisti del calibro di Michael Bublé, Renzo Arbore, Fiorello, Franco Cerri, Renato Sellani, Gianni Basso, Stefano Bollani.

Sabato 3 agosto

PAOLO BONFANTI and CRESCENT CITY FUNK

Paolo Bonfanti e la sua band con un trio di fiati d’eccezione presentano il nuovo progetto Crescent City Funk dedicato alla musica di New Orleans ed in particolare ai suoi aspetti più funky; un tributo ai grandi rappresentanti di questo stile musicale come Allen Toussaint, “Dr. John” Mac Rebennack, The Meters, Trombone Shorty ed altri includendo anche alcuni brani originali ispirati alla stessa atmosfera.



PAOLO BONFANTI: chitarre, voce solista

ROBERTO BONGIANINO: fisarmonica, voce

NICOLA BRUNO: basso, voce

ALESSANDRO PELLE: batteria, voce



con

ALBERTO BORIO: trombone

SIMONE GARINO: sax alto

DANIELE BERGESE: sax tenore