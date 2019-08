San Bartolomeo al Mare: domani alle 11 sulla spiaggia le riprese di un video musicale promozionale

Un video promozionale per le spiagge di San Bartolomeo al Mare. Lo realizzeranno gratuitamente Abiesse e Maurizio Ghirotti, con la collaborazione di Enzo Testini (DjTex).

L'idea nasce dalle attività di acquagym e animazione che vengono proposte quotidianemente durante i mesi estivi, grazie alla collaborazione tra Comune di San Bartolomeo al Mare e stabilimenti balneari. Affascinati da quanto visto in spiaggia, Abiesse e Ghirotti si sono resi disponibili per produrre un video che poi distribuiranno attraverso i social e la piattaforma youtube.

L'appuntamento per le riprese in spiaggia è per domani alle ore 11 sull’arenile di San Bartolomeo.

Cruisin' Portofino: un brano vacanziero, spumeggiante con atmosfere estive, inno alla città italiana conosciuta in tutto il mondo, Cruisin' Portofino, progetto del DJ Producer Abiesse e del musicista Crivellin, interpretato dai due bellissimi volti noti di Canale 5, già nel cuore degli italiani, ha certamente tutti i presupposti per diventare un tormentone dell'estate 2019.

Abiesse: è un DJ, producer, remixer e performer italiano poliedrico di Torino. Da oltre 16 anni garanzia di divertimento in location e Club dislocati sul territorio nazionale ed estero. Da 5 anni prende parte alle Masterclass più prestigiose del nord/centro Italia incontrando Top Artists, Managers e Producers di spicco del clubbing italiano/internazionale e rafforzando le proprie skills e dedicandosi all'attività di Producer.