Riva Ligure: questa sera appuntamento con la musica dialettale con i 'Bruti e Boi' in piazza Matteotti

Continua l'estate di concerti a Riva Ligure con il gruppo ‘Bruti e Boi’ molto famoso in riviera per le loro canzoni in dialetto ligure.

“Stasera, a partire dalle 21.30 nella suggestiva Matteotti - dichiara l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza - continuano gli appuntamenti musicali di questa ricchissima estate piena di eventi”.

I ‘Bruti e Boi’, gruppo musicale del ponente che propone canzoni in dialetto ligure è composto da Bartolomeo Roberto Giuffra, voce, Martino Biancheri, tromba, Livio Zanellato, sax, Marco Moro, flauto, Riccardo Anfosso, chitarra elettrica, Silvano Manco, basso elettrico, Belisario Fauzzi, percussioni, ed Enzo Cioffi, batteria. Tutti musicisti di vari centri della provincia d’Imperia. La band opera da una decina d’anni e ha preso parte a molte rassegne in Italia.