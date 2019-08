La mostra “Claude Monet, ritorno in Riviera” è terminata ieri nella sua sede di Bordighera

“E’ stato un successo, come è stato ripetuto più volte in questi giorni di valutazioni e bilanci; ma il successo si costruisce con l’impegno, la professionalità e la passione. Lo posso testimoniare, perché in questi mesi ho potuto apprezzare in prima persona lo sforzo di tutti coloro che si sono spesi per rendere possibile questo evento straordinario”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, che prosegue: “La mia stima e il mio personale “grazie” a:

- il Musée Marmottan Monet, S.A.S il Principe Alberto II di Monaco, i collezionisti privati per il prestito delle opere esposte;

- Aldo Herlaut, instancabile curatore generale, che ha creduto nel progetto fin dalle sue prime battute;

- i curatori Silvia Alborno, Giorgio Caudano, Marco Cassini, Marco Farotto, Andrea Folli, Gisella Merello, Franck Vigliani per il loro appassionato contributo;

- il Sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola, per lo spirito di collaborazione e di sostegno reciproci;

- l’Istituzione Mu.MA Musei del Mare e delle Migrazioni, il suo direttore Pierangelo Campodonico e Deborah Bruno per il percorso espositivo;

- la Cooperativa Sistema Museo e Omnia Società Cooperativa, per la gestione e la promozione della mostra;

- ETT S.p.A., per il percorso multimediale;

- ToonTaun Animation Studio, per i contenuti multimediali e le animazioni grafiche;

- il Museo Daphnè di Sanremo, per gli abiti che hanno impreziosito la sede di Villa Regina Margherita;

- la Compagnia di San Paolo, la Regione Liguria, la Provincia di Imperia, Permare s.r.l., Banca Passadore di Bordighera per il loro indispensabile sostegno;

- l’ing. Fabio Sappia, l’ing. Mauro Vivaldi e l’arch. Elisabetta Giraldi per il loro prezioso contributo tecnico;

- GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.;

- l’Ambasciata di Francia a Roma e il Consolato generale di Francia a Milano;

- dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale del Comune di Bordighera;

- Federalberghi Bordighera”.

“Un ringraziamento particolare al personale di Palazzo Garnier, per la professionalità con cui ha lavorato per realizzare la mostra, e a tutta la Giunta Comunale. I contributi, a titolo diverso, che hanno reso possibile ‘Claude Monet, ritorno in Riviera’ sono stati moltissimi e temo di non essere riuscito a citare tutti; mi scuso con chi non si dovesse riconoscere nell’elenco. A tutti, comunque, assicuro la mia più sentita gratitudine”.