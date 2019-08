Doppio appuntamento nel fine settimana per l'OpenOrchestra con i concerti di Arma di Taggia e Lucinasco

Sabato alle 21.15 l'OpenOrchestra, sotto la direzione di Marco Reghezza, si esibirà ai giardini di Villa Boselli di Arma di Taggia in un concerto organizzato in collaborazione con il locale Ufficio Cultura. Verranno eseguiti brani di Morricone, Piazzolla, Mancini, Arlen, Joplin, Rossini, Massenet, Brahms e Beethoven. Ingresso libero.



Domenica alle 21 secondo evento musicale dell'weekend che l'OpenOrchestra terrà presso la Chiesa di Santo Stefano di Lucinasco nell'ambito della 4a Rassegna "Concerti sul Lago" (direttrice artistica della manifestazione Tiziana Zunino in collaborazione con il locale parroco Don Stefano Mautone). Ingresso libero.