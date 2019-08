Bordighera: sabato prossimo, ‘Concerto in Villa’ dedicato all’arpa celtica

Sabato 3 agosto ore 21:00, presso la Fondazione San Giuseppe a Bordighera, in via del Troglio 4, si terrà un evento nell’ambito della rassegna ‘Concerti in Villa’.

“Un momento musicale – si spiega nella nota - dedicato ad uno strumento meraviglioso, l’arpa celtica, capace di coinvolgere ed affascinare studenti di tutte le età, a partire dai piccolissimi fino al suo incontro da grandi. Sanremo Harp Consort è un piccolo ensemble di arpe celtiche guidate da Caterina Bergo, arpista e musicolga, che dedica una parte importante della sua attività all'insegnamento fin dai primi anni di studio dello strumento ed al coinvolgimento degli allievi sotto l’aspetto pedagogico, metodologico e ludico. La serata alternerà letture e brani musicali di epoche e stili diversi, da pezzi tradizionali a contemporanei.



Si ringrazia per il progetto il presidente della Fondazione San Giuseppe Vincenzo Palmero ed il direttore Mauro Ferraresi. Si ringrazia per la collaborazione la scuola MusicArte di Camporosso”.