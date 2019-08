Arma di Taggia: domenica prossima torna l'appuntamento con il ‘Trofeo Croce Verde - Le due torri’

Torna domenica prossima il ‘Trofeo Croce Verde - Le due torri’, organizzato dalla Croce Verde di Arma di Taggia con la ‘Running Free Arma Taggia’ ed in collaborazione con la Coop. Nuova Assistenza.

L'iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, consiste in un doppio percorso di nuoto e corsa alternati (300 m di nuoto e 3km di corsa da ripetersi due volte) che potrà essere affrontato anche nella formula staffetta ‘io nuoto tu corri’. Proprio questa formula ha attirato nelle scorse edizioni molti corridori e nuotatori amatoriali che si sono voluti cimentare in questa singolare esperienza: marito e moglie, genitore e figlio, nonno e nipote o semplicemente amici. La competizione prenderà il via alle 18 in piazza Chierotti, sul lungomare di Arma di Taggia e le iscrizioni saranno aperte alle 17. A tutti i partecipanti sarà consegnata una maglietta della croce verde Arma di Taggia ‘aiuta chi ci aiuta’.

Verranno premiati i primi tre qualificati della categoria donne e uomini per la gara singola e il podio per le prime tre copie della gara ‘io nuoto e tu corri’. Inoltre, verranno sorteggiati 4 pettorali per la partecipazione alla ‘10km del mare’ che si terrà a Sanremo l’8 dicembre. Per i più piccini l'appuntamento è alle 15.30 in piazza Chierotti per la simpatica baby beach marathon ‘Ciapa il pinguino’, evento gratuito organizzato da Arma Pesca, dedicato ai bambini fino ai 12 anni, che prevede un divertente percorso ad ostacoli sulla spiaggia, con consegna di gadget e merenda per tutti i bambini. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Taggia.