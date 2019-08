Al Teatro Ariston di Sanremo arriva la prima ‘escape room’ virtuale al mondo, il futuro dell’intrattenimento digitale (Video)

Il futuro dell’intrattenimento digitale arriva a Sanremo. Da oggi al 31 agosto, in via Volturno 17, Ariston propone, in collaborazione con ‘Huxley’, la prima esperienza di ‘escape room’ virtuale.

Indossando occhiali e cuffie si verrà catapultati in un mondo virtuale, una nuova dimensione con giochi, rompicapo e anche qualche brivido. Squadre da due o quattro giocatori saranno immersi in un’esperienza cyberpunk mozzafiato a tre dimensioni, risolvendo enigmi unici ed esclusivi. L’interazione con il mondo circostante sarà totale, grazie alla tecnologia del visore VR HTC VIVE e a un equipaggiamento VR all’avanguardia che porta l’intrattenimento indoor a un livello mai visto prima.

I giocatori non saranno solamente in una stanza attrezzata, ma, grazie all’immersività della realtà virtuale, verranno catapultati nel mondo di ‘Huxley’ vivendo in prima persona una fantastica avventura.

In ‘Huxley’ tutto è possibile. Siamo nel 3.000 d.c. e il mondo, come lo conosciamo, è perduto. Il genere umano è stato sostituito dalle macchine. Quello che una volta era verde ora è distrutto. Voi sarete gli ultimi sopravvissuti rimasti con una sola missione: aiutare ‘Huxley’ ad evitare l’apocalisse. Tutto ciò di cui avrete bisogno per ottenere la vittoria può essere trovato grazie alla vostra squadra: adrenalina, spirito combattivo e voglia di vincere. Avete quello che è necessario per salvare il mondo? Avrete 44 minuti di tempo…

La nuova esperienza di ‘escape room’ virtuale sarà in via Volturno 17, tutti i giorni, fino al 31 agosto, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 23. Prezzo: 2 giocatori 50 euro, 3 giocatori 75 euro, 4 giocatori 90 euro.

Per le prenotazioni (da effettuare con 24 ore di preavviso) visitare www.aristonsanremo.com/virtual o scrivere alla mail virtual@aristonsanremo.com