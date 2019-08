Ventimiglia: migrante 'bollato' dai francesi con il cartello 'accesso negato', la polemica delle associazioni solidali (Foto)

Tornano le polemiche in relazione ai respingimenti dei migranti al confine italo-francese di Ventimiglia. Da anni, ovvero da quando la Francia lo ha chiuso trasformandolo nuovamente in frontiera, ma solo per i migranti, non mancano le invettive, soprattutto da parte italiana, non ultime quelle del Ministro Salvini.

Le ‘riammissioni’ non sono mai terminate, anche se ultimamente con la riduzione degli sbarchi al Sud e dei numeri di migranti a Ventimiglia, ma la situazione è decisamente migliorata. Non però per quanto a volte accade in quella che le associazioni ‘solidali’ considerano la ‘routine della solidarietà’.

Nella zona di Ponte San Luigi, la cosiddetta ‘frontiera alta’ tra Mentone e Ventimiglia, è presente un presidio che offre ristoro a tutti coloro che arrivano e che vengono trattenuti e respinti dalla polizia. Ieri mattina si é fermato un ragazzo maliano, che ha raccontato di aver cercato di attraversare il confine nascosto nella cabina dei quadri elettrici di un treno.

“Quando la polizia lo ha trovato – raccontano gli esponenti dell’associazione ‘Progetto 20k’ - lo ha portato in frontiera e, dopo aver aspettato per ore nel container, é stato rispedito in Italia. Mentre ci parlava, ci siamo accorti che aveva un adesivo sulla schiena ‘Access Intedit’ ovvero accesso negato. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a queste azioni da parte della polizia, che non solo fa violenza fisica sulle persone migranti, ma che abusa della sua posizione di potere per beffarsi di loro”.