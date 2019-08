Savona: sarà eseguita domani mattina dalla Dottoressa Astengo l'autopsia sul corpo di Rafael Baroni

Verrà eseguita domani mattina l’autopsia sul corpo di Rafael Baroni, il 19enne di Imperia, morto la sera di lunedì in un dirupo tra Andora e Laigueglia, nei pressi della discoteca ‘Rocce di Pinamare’.

La conferma è arrivata dal tribunale di Savona che, lo ricordiamo, nelle ultime ore ha aperto (come atto dovuto) un fascicolo per omicidio colposo. Le indagini vengono coordinate dal Pm Massimiliano Bolla ed affidate ai Carabinieri mentre, l’ìesame autoptico di domani è stato affidato alla Dottoressa Benedicta Astengo. Al momento, ovviamente, non ci sono ulteriori novità sull’accaduto, tranne quando già confermato nelle ore scorso, ovvero che il 19enne ha fatto un volo di circa 30/40 metri, finendo sugli scogli e battendo violentemente la testa, morendo probabilmente sul colpo.

Ma saranno i risultati dell’autopsia a rivelarlo, così come la verifica del tasso alcolico nel sangue del giovane che, secondo quanto riferito agli inquirenti dai responsabili della discoteca, sarebbe stato respinto all’ingresso perché non era sobrio. Del caso si stanno occupando i Carabinieri di Andora, insieme ai colleghi di Alassio.

Il corpo del giovane, per il quale erano scattate le ricerche fin dal mattino dopo la denuncia ai Carabinieri da parte della madre, è stato trovato nella serata di martedì.