Riva Ligure: auto va a fuoco in via Vigne, intervento dei pompieri e strada chiusa al traffico (Foto e Video)

Un’auto è andata completamente distrutta da un incendio, quasi sicuramente divampato per un corso circuito, questa mattina intorno alle 11 a Riva Ligure in via Vigne, poco sotto la pista ciclabile.

Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo che hanno spento le fiamme che avevano avvolto l’Opel Astra Station Wagon, che è andata completamente distrutta.

Fortunatamente è stato evitato che il rogo potesse attaccare anche le auto vicine e, successivamente, la Polizia Municipale ha chiuso al traffico la strada per consentire le operazioni di bonifica. Presenti sul posto anche i Carabinieri.