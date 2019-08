Bunker della marijuana a San Damiano: già rilasciato il 32enne imperiese, arrestato ieri

È stato rilasciato, dopo il processo per direttissima, l'infermiere di 32 anni che era stato arrestato dai carabinieri per detenzione, spaccio e coltivazione di marijuana nella sua casa di una frazione di San Damiano d'Asti.

Il ragazzo, originario di Imperia e che lavora in una delle cliniche private più note di Torino, non è più agli arresti domiciliari. Il gip del tribunale di Asti, Alberto Giannone ha disposto la libertà per l'indagato che non ha precedenti per droga. È incensurato, come lo è il suo compagno, informatore farmaceutico di 29 anni di Moncalieri, che è stato denunciato per gli stessi reati. Sono difesi dall'avvocato D'Atri del foro di Torino.

Il magistrato ha stabilito che non ci fossero i presupposti per la misura cautelare. I due ragazzi hanno ammesso le loro responsabilità e riferito che avevano coltivato marijuana per uso personale.

La vicenda

I due avevano creato una serra nel seminterrato della loro abitazione, che si trova in una frazione del paese, in direzione Torino. Per accedere alla stanza, dove avevano coltivato la canapa indiana, c'era una porta in mattoni, nascosta dietro a due battenti di legno, che si aprivano su un lungo corridoio di circa tre metri. Alla fine, una parete di nylon trasparente celava una stanza di circa 30 metri quadrati attrezzata con luci alogene, aeratori, un impianto di irrigazione a goccia, temperatura e umidità controllate, terriccio, fertilizzanti e una trentina di vasi, alcuni vuoti, altri ancora col terriccio. Ma delle piante coltivate più nessuna traccia. Infiorescenze e foglie erano state raccolte, fatte seccare e messe in sacchetti sottovuoto. I carabinieri della stazione di San Damiano, insieme ai militati del Nucleo radiomobile di Villanova ne hanno trovati cinque da 50 grammi, tutti sottovuoto e altri 250 grammi in uno scatolone. Pare che il raccolto fosse avvenuto a febbraio e quel che restava era pronto per esser consumato nel tempo.