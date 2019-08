Ventimiglia: un successo l’evento ‘Sapori alla Marina’, la soddisfazione del presidente Trucchi

La due giorni enogastronomica di Ventimiglia va in archivio con un bilancio davvero positivo. Il successo di “ Sapori alla Marina – Tavole Mediterranee” ha suggellato il grande lavoro organizzativo svolto da Confcommercio Ventimiglia con la collaborazione dell’amministrazione comunale e il supporto della Camera di Commercio “Riviere di Liguria.

"La nostra proposta – sottolinea il presidente di Confcommercio Dario Trucchi – grazie all’abbinamento tra le eccellenze del territorio, i piatti tipici preparati dai ristoratori locali, l’animazione in musica nella splendida location di Marina San Giuseppe si è rivelata vincente. Tutto questo ci spinge ad andare avanti e a fare ancora meglio. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al successo di 'Sapori alla Marina' e in particolare l’Amministrazione Comunale di Ventimiglia, il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell’ordine, gli addetti alla sicurezza, la Croce Rossa Italiana, le ditte Ersi Costruzioni e Lauro Serramenti che hanno gestito la logistica. Un ringraziamento speciale ai ristoranti, veri protagonisti dell’evento, e a quanti si sono prodigati per promuovere la manifestazione.