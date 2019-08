Ventimiglia: nessun regalo per il compleanno, ma una donazione alla Croce Verde Intemelia, l’iniziativa di Simone Vacca, volontario da 16 anni

“Non voglio nessun regalo per il mio compleanno, ma vi chiedo di fare una donazione per la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia.” A chiederlo ai suoi più cari amici è stato Simone Vacca, volontario da 16 anni, alla Croce Verde è arrivato per caso, ma dal 2003 non l’ha mai lasciata.

“Non mi piace ricevere regalie - spiega al nostro giornale - per questo ho chiesto ai miei amici di donare alla Croce Verde quello che, magari, avrebbero speso per fare un pensiero a me.” E’ possibile fare una donazione tramite bonifico bancario o andando direttamente nella sede ventimigliese.