La Capitaneria di Porto di Imperia cerca un Mozzo per la Pesca a tempo indeterminato

La Capitaneria di Porto di Imperia informa la marineria interessata che il giorno 8 Agosto 2019 alle ore 9.30 verrà effettuata una chiamata dal turno generale per n. 1 (uno) Mozzo per la Pesca per imbarcare nel porto di Sanremo, il giorno 10 Agosto 2019 sul M/p denominata ‘Maria Grazia’ 1 IM 1813 RR.NN.MM. e GG., TSL 59,83 abilitata alla navigazione pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa con contratto a tempo indeterminato del CCNL marittimi imbarcati su navi da pesca.