Imperia: termina il progetto 'Life Stop Vespa', ieri neutralizzato l'ultimo nido dalla Protezione Civile

Il progetto Life Stop Vespa contro la diffusione della Vespa Velutina, il pericoloso calabrone asiatico, promosso dall'Università di Torino, si è concluso alla mezzanotte di mercoledì. Proprio meno di due ore prima, una squadra del Nucleo Emergenza per la Protezione civile SS. Trinità di Imperia, abilitata a questo tipo di delicati e pericolosi interventi, ha neutralizzato l'ultimo nido rientrante nel progetto Life. L'intervento è stato compiuto a margine della strada principale di località Ronchi Brighei a Imperia.

Attualmente nè la Regione, nè altri Enti hanno fatto sapere come potranno essere sostenute le spese per questo tipo di operazioni e, pertanto, proprio nella stagione di maggior diffusione della Vespa Velutina, saranno molto probabilmente gli utenti a dover sostenere le spese per la neutralizzazione dei nidi in terreni e abitazioni private. Resta aperto anche il problema della neutralizzazione dei nidi che si dovessero formare, come accaduto in passato, in luoghi pubblici.