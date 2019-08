Sanremo: targa scooter oscurata da bustina di stoffa, un cittadino punta il dito su un nuovo malcostume

"Gentile direttore, credo che ultimamente, dopo l’introduzione dello street view, sia capitato anche a lei di vedere alcune macchine a portellone aperto, davanti ai bar, in attesa del proprietario beatamente intento a sorseggiare il caffè. Altra fantasiosa variante è quella dello straccio, o della maglietta sulla targa.

Ma oggi ho visto il colpo di genio! Uno scooter, immagino continuamente parcheggiato sul marciapiede, aveva addirittura una bustina in stoffa infilata sulla targa, assicurata tramite una molletta dei panni! Il genio potrebbe semplicemente parcheggiare con la targa rivolta al muro ....

Se a prima vista questi comportamenti faccian sorridere, e spingano alla riflessione di quanto sia fervida la fantasia del genere umano, d’altro canto invocano una dura repressione da parte della polizia locale.

Queste persone sono certamente coscienti che il loro comportamento sia sanzionabile, infatti coprono le targhe di riconoscimento dei loro veicoli, e proprio per questa arroganza d’impunità, dovrebbero essere sanzionati in maniera esemplare.

In fondo si può, senza grande fatica, parcheggiare a qualche centinaio di metri, in maniera corretta e facendo anche una piccola, ma decisamente benefica attività fisica.

Per cui: vigili! Va bene lo street view, ma attenti soprattutto alle magliette sulle targhe, anche perché credo che questa pratica, potrebbe avere anche altri risvolti sul codice civile, proprio perché rende irriconoscibili i mezzi sul suolo pubblico.



Gian Maria Ferrato".