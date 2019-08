Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 1° a domenica 4 agosto in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 1° AGOSTO

SANREMO

10.00. Visita guidata a Palazzo Roverizio e poi al Museo civico a Palazzo Nota, il nuovo museo civico di Sanremo (8 euro, sotto i 15 anni 3 euro). Appuntamento davanti all'ingresso del Teatro Ariston, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 29 agosto)

16.30. Visita guidata alla Sanremo delle Teste Coronate, con visita di Palazzo Bellevue, già lussuoso albergo ora sede comunale, che conserva ancora saloni ed opere d'arte (7 euro). Ritrovo sotto il ‘pino’ di Piazza Colombo (edicola), info 338 1375423

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, laboratori di baby cucina di LabMi + musica time a cura Francesco Giordano duo formato da Francesco Giordano, chitarra e voce, e Stefano Valentini, basso elettrico. Il duo propone musica all’insegna delle sonorità jazz con escursioni nella musica leggera e swing ed omaggi alla canzone italiana. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo + alle ore 21.00, Laboratorio didattico strumentale. Solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre)

21.00. ‘Bibbiano, una luce per rompere il Silenzio’: fiaccolata a cura dell'associazione Sanremo Libera per le vie cittadine. Ritrovo in Piazza Borea d’Olmo

21.30. ‘Ouverture ed Arie del melodramma italiano’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Alfredo Sorichetti, Solisti: Wu Yue (Soprano), Daniela Nineva (Mezzosoprano), Davide Bartolucci (Baritono), Finalisti del Concorso Lirico Internazionale Anita Cerquetti. Parco di Villa Ormond (più info)

21.15. Per la rassegna ‘La Forza della Natura - Estate’ dedicata a Libereso Guglielmi, ‘Omaggio a Fabrizio De André, ricordando Don Gallo’, ‘I fiori di Faber’, che profumano di anarchia e solidarietà. Parole e canzoni con Claudio Porchia, Christian Gullone e ospiti. Piazza San Siro, ingresso libero

21.30. ‘La vie en rose… Bolero’: serata di danza messa in scena dal compagnia ‘Balletto di Milano’. Musiche di M. Ravel e autori vari . Coreografie Adriana Mortelliti (biglietti a partire da 20 euro). Teatro Ariston (più info QUI o QUI)

21.30. Per Rock In The Casbah 2019 (20a edizione), concerti di: Max Rebaudo & Berben Band, Puglia, Nomoremario, Kiwibalboa. Piazza San Costanzo, ingresso libero

IMPERIA



21.00. Ultimo appuntamento della IX Stagione delle Serate Organistiche Leonardiane com esibizione dell’organista Andrea Macinanti, organista internazionale e professore del Conservatorio ‘G.B. Martini’ di Bologna. Direttore artistico M° Giorgio Revelli. Duomo San Maurizio

21.00. ‘Paraxiu Summer Vibes’: concerto ‘El amor’ con Manuel Tevar & Laura Sierra Ramos, Iberian & Klavier Du (piano a quattro mani). Direzione Artistica M° Christian Lavenier. Piazza Parasio, fino al 2 agosto, ingresso libero

VENTIMIGLIA



16.00. Conferenza dal titolo ‘L'antico nell'arte contemporanea. Memoria e mutamenti’ a cura di Alessio Santiago Policarpo. Introduce Daniela Gandolfi + conversazione con l’artista Patrizia A. Salls, curata da Silvia Alborno dell’Associazione ‘Qui presenti’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41

18.00-23.30. Per l’Agosto Medievale, ‘Notte de Mediestate & Notte delle Perseidi’: degustazione di piatti tipici locali con spettacoli ed animazione - Attendamento medievale con strumenti di tortura e giochi storici • Spettacoli di danze - giocoleria e musica + Rievocazione ed ambientazioni in abito storico, nelle piazzette del centro storico, a cura dei Sestieri. Città Alta, anche domani (più info)

20.30-23.30. Per Agosto Medievale, apertura straordinaria con visite guidate a tema del Museo ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata



21.00. Torneo benefico di Burraco a favore delle attività della sezione locale della Lega Italiana Lotta contro i Tumori. Ci si può iscrivere al Torneo prima del suo inizio. Segue buffet. Locali della SPES in Corso Limone Piemonte 63, info 338 7557500



21.30. 13a edizione del festival Terre di Confine, concerto ‘Sconfinando’ con Antonella Ruggiero + Banda di Piazza Caricamento. Evento a cura di Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del Ponente ligure. Forte Dell'annunziata, Via Verdi 41, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (più info)



VALLECROSIA



20.45. Concerto del Trio Meridia formato dall’arpista vallecrosina Michela Zanoni accompagnata da Katie Sazanova originaria della Russia al flauto traverso e Javier Arques originario della Spagna alla viola. Musiche di Debussy, Ibert, De Falla e Del Aguila, ingresso gratuito

BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Il Teatro dei Mille Colori presenta uno spettacolo di animazione dedicato ai bambini ‘In mezzo al mar’. Lungomare Argentina, Chiosco della Musica

TAGGIA ARMA

17.00-24.00. ‘Artigianato Sotto le Stelle’: manifestazione a carattere Hobbystico, commerciale, artigianato, produttori. Lungomare di Levante (tutti i giovedì fino al 5 settembre)



21.00. ‘L’Estate che Canta’: esibizione musicale di interpreti e cantautori della scuola di canto di Monia Russo con presentazione del suo inedito. Apre la scuola di acrobatica GreenSpot di Giuseppe Morgante. Presenta Maurilio Giordana. Piazza Tiziani Chierotti

21.30. Per ‘Taggia in Teatro 2019’, spettacolo ‘Romeo e Giulietta, un amore saltimbanco’: versione scanzonata e divertente della storia più amata e raccontata al mondo proposta da Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del Veneto. Soggetto originale e regia di Marco Zoppello. Anfiteatro del Castello (più info)



RIVA LIGURE



21.30. Canzoni Tradizionali Liguri a cura Bruti & Boi. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Caberet in piazza con Marco Della Noce. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Villa Gioiosa

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. Per ‘Giovedì Bimbi’,‘La Baby Dance di Fortunello e Marbella: spettacolo acrobatico su due ruote di Diego Donadonibus. Piazza Martiri della Libertà (piazza del Comune)

21.15. Per ‘Folk in Diano’, ‘Gaber incontra Lauzi’: Premio Cultura Popolare con Gian Piero Alloisio, Maurizio Lauzi e Franco Fasano. Villa Scarsella, ingresso libero (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre



21.30. ‘Aspettando il Rovere Jazz Festival’: Salotto musicale con la partecipazione di Fabio Vernizzi al pianoforte e diversi ospiti di rilievo. Presenta Enrico Balsamo, speaker, showman, presentatore, ventriloquo, juventinologo (e molto altro). Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ingresso libero

CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la bassa Valle del torrente San Pietro e il borgo di Cervo (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni giovedì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

19.30. Festa dell'Unità con serate gastronomiche. Palatenda Bigauda, anche domani

21.30. Concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile ‘Città di Ventimiglia’. Piazza D’Armi

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

21.30. Per il Cinetour 2019 dell’associazione ‘Oltre il Cristallo’ proiezione film ‘Una storia senza nome’ di Roberto Andò. Giardinetti della Sala Polivalente

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

PERINALDO

21.00. Per la 13a edizione del festival Terre di Confine, concerto de ‘Il coro di Farini, musica dalle 4 province, dall'Appennino al mare’ + presentazione del volume ‘Canti tradizionali della Val Nure. Il coro di Farini’, a cura di Giuliano D’Angiolini. Evento a cura di Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del Ponente ligure. Piazza San Niccolò (più info)

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Alex Cabrio’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese

VILLA FARALDI



21.30. Per il Festival Internazionale di Villa Faraldi, ‘Note su Leonardo’: concerto d’apertura a cura dell’arpista Sara Terzano. Chiesa di Sant'Antonio Abate a Tovo (più info)

FRANCIA

MENTON



18.00. Festival de Musique de Menton: concerto del Quatuor Allegri. Palais de l’Europe, Salon de Grande Bretagne (più info)

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto di Bertrand Chamayou and friends. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

MONACO



20.30. Notte dell’Oriente di Ragheb Alama. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles (più info)

21.30. Stagione 2019 del Teatro del Fort Antoine, ‘Je vole… et le reste je le dirai aux ombres’ di Jean-Christophe Dollé, del Fouic Théâtre, a cura della Direzione degli Affari Culturali di Monaco. Fort Antoine (più info)



NICE



17.00-23.30. Concerto della rinomata Dj belga Amelie Lens. Assieme ad Amelie Lens si esibiscono i dj Concentrate, Milo Spykers, Ahm Red. Teatro des Verdures (consumazioni a 5 euro e possibilità di mangiare con i vari street food presenti)





VENERDI’ 2 AGOSTO

SANREMO

16.30. Visita del parco di Villa Zirio, del parco di Villa Ormond e del nuovo Museo del Fiore (7 euro, gratuito per ragazzi fino a 15 anni). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, info 338 1375423

18.00. Inaugurazione a teatro della mostra ‘Annaviva, Gli amici le voci’, con opere di Fontana, Munari, Farfa, Sassu, Luzzati, Jorn, e molti altri ‘amici’ di Annaviva, curata dalla dott.sa Federica Flore in collaborazione con il Circolo degli Artisti di Albissola. Foyer del Casinò Municipale, fino al 1 settembre (h 16/23)



19.00. Nell'ambito del programma Cafè Philo della Società Italiana dei Francesisti sezione di Sanremo, conferenza del Prof. Julien Simonpieri di letteratura francese sul tema de La Belle Epoque. Bar L & G in Piazza Borea d'Olmo 1

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

20.00. Serata a base di Paella e Sangria con intrattenimento musicale a cura di Andrea Borriello (20 euro). Floricaffè, Caffetteria del Museo del Fiore a Villa Ormond, info 340 4002419

20.00. Cena con delitto: cena spettacolo in una location esclusiva sulla collina sanremese. Ristorante Buca Cena Sanremo. Strada Campo Golf 59 (più info)

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time con Nina & Simone: duo musicale composto dalla voce femminile di Nina Skjerpen e da Simone Medagliani (sax e tastiere). Repertorio di hit internazionali ed italiane, tra influenze lounge e atmosfere jazzate, attualizzate in chiave pop e coinvolgente. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.30. Per Rock In The Casbah 2019 (20a edizione), concerti di: Ilaria Allegri, Geddo, Braschi, Deschema + Adventures Dj Set. Piazza San Costanzo, ingresso libero (più info)

21.30. ‘Comedy Ring’: sul palco gli Attori e i Comici di Eccezionale Veramente, Zelig, Colorado ed Comedy Central. Teatro Ariston (più info)

21.30. ‘Sparla di me’: spettacolo con Dario Vergassola. Presentazione a cura di Massimo Milone. Apericena con gli Artisti h 20.15/21.30. Parco di Villa Ormond (più info)

IMPERIA



8.30. ‘Sulle Strade della Resistenza’: 1a tappa della pedalata di tre giorni sui sentieri della resistenza (a cura di iSRECIm). Partenza dalla casa di Felice Cascione a Borgo Parasio e arrivo il 4 agosto ad Alto (CN) in concomitanza con il raduno interregionale partigiano in ricordo di Felice Cascione (più info)



9.00-12.30. Apertura al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli (tutti i venerdì, fino a fine settembre)

20.00. Cene in Borgo + Spettacolo itinerante (h 21). A cura del Cìv Borgo Marina

21.00. ‘Paraxiu Summer Vibes’: ‘Guitar solo’: concerto di Jerzy Chwastyk (chitarra). Direzione Artistica M° Christian Lavenier. Piazza Parasio, ingresso libero

VENTIMIGLIA

18.00-23.30. Per l’Agosto Medievale, ‘Notte de Mediestate & Notte delle Perseidi’: degustazione di piatti tipici locali con spettacoli ed animazione - Attendamento medievale con strumenti di tortura e giochi storici • Spettacoli di danze - giocoleria e musica + Rievocazione ed ambientazioni in abito storico, nelle piazzette del centro storico, a cura dei Sestieri. Città Alta, anche domani (più info)

20.30-23.30. Agosto Medievale: apertura straordinaria con giochi per i più piccoli ‘Ludo et disco cum sorbillum glaciatum, cacce al tesoro, Fiabe e giochi antichi con un gelato come premio finale. Museo Archeologico ‘G. Rossi’ al Forte dell’Annunziata

21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive, visite guidate, laboratori didattici peri più piccoli ‘Ludo et disco: Gioca con gli antichi romani’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (tutti i venerdì fino al 31 agosto)

21.00. Per la rassegna a cura dell’Associazione ‘Ligeia’, terzo ed ultimo appuntamento con il duo violino-pianoforte composto dai Maestri Alfonso Moretta e Nicola Giribaldi. In programma musiche di: Beethoven, Brahms, Stravinskij. Sala polivalente adiacente la Chiesa di Sant’Agostino, ingresso libero

VALLECROSIA



18.00. Passeggiata sotto le stelle 2019: storica marcia podistica non competitiva a scopo benefico con ricavato sarà devoluto all'Ospedale Pediatrico G.Gaslini. Partenza dal Lungomare Marconi (più info)

BORDIGHERA



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. The best of Sanremo. Con Progetto Festival Band, uno spettacolo musicale della Progetto Festival Band con le canzoni più amate del Festival di Sanremo. Giardini Lowe

OSPEDALETTI



20.00-22.00. Street Workout, quando la città diventa una palestra a cielo aperto. Organizzazione a cura di Happiness ASD. Vie cittadine

21.15. Per ‘Un Teatro sotto le Stelle’, Lara Ochner da Torino presenta lo spettacolo poetico ‘Lucilla..vola e brilla’. Piazza 4 novembre

TAGGIA ARMA

16.15. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 eu). Ritrovo alla fermata del bus di linea Villa Boselli oppure a Taggia alle 16.30 in Piazza IV Novembre, info 338 6913335



RIVA LIGURE



21.30. Riva/Rock: Musica live nelle Vie e Piazze Cittadine

DIANO MARINA



11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Kursaal

21.30. ‘Diano Cover’: concerto benefico a cura delle ‘Curve Pericolose’ a favore della Onlus ‘Il Cuore di Martina’. Molo delle Tartarughe, ingresso ad offerta libera

21.30. ‘Il piacere di essere onesti’: commedia brillante in due atti di Norman Velino messa in scena dalla Compagnia Amici del Teatro. Regia di Ermanno Vanoli. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

17.30-19.30. Animazione gratuita per bambini e ragazzi. Zona Anfiteatro (tutti i mercoledì, giovedì e venerdì), fino al 1 settembre



19.00. ‘Festa del Popolo’: ogni sera per tre giorni, incontri, festa e musica. Area manifestazioni, Piazzale Olimpia



21.30. ‘Cartoon Show’: spettacolo per bambini con tutti i personaggi più in voga in tv. Anfiteatro al Mare, ingresso libero



21.30. Rovere Jazz Festival: concerto del Matteo Brancaleoni Quartet. Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ingresso libero



CERVO

18.00. ‘Appuntamenti... con le meraviglie di Cervo’: itinerario didattico alla scoperta delle ricchezze storico-artistiche del Borgo. Ritrovo ai piedi del Borgo (Via Aurelia, fermata dell’autobus RT), info 338 6115007

18.30. Per Semi d’Estate, Yoga Tantrico con Antonella Elena. Bastione di Mezzodì

20.30. Il Trenino Turistico del Golfo: Diano Castello percorso storico-culturale con visita guidata ripetuto più volte. Partenza dal Bar Cervo, tutti i venerdì sino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

21.30. 56° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo: spettacolo teatrale e musicale ‘La Leggenda del pianista sull’Oceano’ dal romanzo di Alessandro Barricco. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

AIROLE

20.30. ‘Aspettando i Vespisti’: serata gastronomica e musicale con i gruppi ‘Fabio il Chitarrista’ nel suggestivo Carugio del nostro paese vicino al vecchio Forno + ‘Never the Dog’ nella piazza principale + ‘Ambaradan’ nel piazzale adiacente al Comune

CAMPOROSSO



19.30. ‘The Army of Music’: serata enogastronomica e musicale in Piazza d’Armi

CIPRESSA

21.00. 'Il Mondo a Testa in giù’: spettacolo teatrale in frazione Lingueglietta

COSTARAINERA

21.00. Innuendo Oueen Tnbut Band, concerto in Piazza

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

OLIVETTA SAN MICHELE

21.15. Per l’ultimo appuntamento della 27a edizione del Festival di Musica da Camera di Fanghetto, concerto della fisarmonicista Laurène Dif e della violoncellista Lara Ferrando. Piazza della frazione di Fanghetto



PERINALDO

21.30. Per la 13a edizione del festival Terre di Confine, concerto di Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite ‘Parientes’ + presentazione del volume ‘Oltrepassare. Storie di passaggi tra Ponente Ligure e Provenza’ di Arturo Viale. Evento a cura di Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del Ponente ligure. Piazza San Niccolò (più info)

PORNASSIO

7.30. Grande Trekking delle Alpi Liguri di tre giorni a cura del CTE delle Alpi Liguri gestito dalla Cooperativa di Comunità Brigì con percorso dal Colle di Nava a Monesi. Ritrovo al Colle di Nava, trasferimento con pullman a Limone, salita con seggiovia a Baita 2000 (tutti i dettagli a questo link)

FRANCIA

CANNES

21.00. Per ‘Jazz à Domergue’ concerto del Erik Truffaz Quartet. Villa Domergue, Impasse Fiesole, fino al 4 agosto (più info)

MENTON

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto del Quatuor à cordes Ebène. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

MONACO

20.30. Sting allo Sporting Summer Festival 2019. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles (più info)



SABATO 3 AGOSTO

SANREMO

16.00-24.00. Festival Dei Boschi 2019 (5a edizione): grande festa campestre su due con musica popolare dal vivo, danze, arti, escursioni e teatro. Prato di San Romolo, anche domani (il programma a questo link)

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

20.30. Per ‘Folies Royal 2019’, Music Time con Elizabeth Lounge Project: suoni antichi e moderni per brani famosi del repertorio pop italiano e internazionale, colonne sonore di film ed alcune tracce inedite. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.30. Concerto dal vivo con i Fled, Eclectic Fusion Trio. Spiaggia Libera dei Tre Ponti

21.00. Per la 22esima Rassegna di teatro dialettale ‘Nini Sappia’, spettacolo della Compagnia teatrale San Fruttuoso di Genova dal titolo ’47 – O morto ch’o parla’. Piazza San Siro, ingresso libero

21.30. Per Rock In The Casbah 2019 (ultimo appuntamento della 20a edizione), concerti di: Elso, Meganoidi + Obv Crew Dj Set. Piazza San Costanzo, ingresso libero (più info)

IMPERIA

21.15. Per la rassegna ‘Un libro aperto’, incontro con Simone Tempia e il suo libro ‘Un anno con Lloyd’ (Rizzoli Lizard). Presenta Antonella Viale. Via Antica dell’Ospizio a Oneglia, ingresso gratuito

VENTIMIGLIA



18.00. ‘Non Solo Spiaggia 14’: la giornalista Donatella Alfonso presenta il libro ‘Uccidete Guido Rossa. Vita e morte dell'uomo che si oppose alle BR e cambiò il futuro dell'Italia’. Sede SOMS, via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso libero (più info)

18.00. Per l’Agosto Medievale, ‘Notte de li Mercanti’: animazioni, spettacoli, intrattenimenti musicali, Taberne a cura de li Osti del Centro Storico, degustazione di piatti tipici locali. Città Alta, anche domani (più info)

21.00. ‘Lunaria’: spettacolo teatrale a cura di Lunaria Teatro. Area archeologica di Nervia, Corso Genova 134 (più info)

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

10.00. 5a edizione di Sport in Porto 2019 organizzata dal Comune di Bordighera in collaborazione con le associazioni sportive. Porticciolo turistico, anche domani

18.00 & 20.00. ‘Alla ricerca di fiamme di Punch e gole di Piccione’: passeggiata teatrale animata dall’incontro con personaggi teatrali in costume, che raccontano con ironia la vita e l’arte del pittore impressionista Monet, ripercorrendo i sentieri nei quali dipinse nel suo soggiorno in Riviera e i paesaggi (10 euro). Due partenze da Villa Regina Margherita, info 3477851494

18.00. Inaugurazione mostra collettiva ‘Dettagli d'estate’ con una selezione di artisti che hanno espresso con tecniche diverse momenti, luoghi o dettagli delle lunghe giornate estive. Chiesa Anglicana, fino all’8 agosto (h 17/22)

19.30. Serate gastronomiche danzanti precedute da piccolo spettacolo festival artisti di strada a cura del Teatro dei Mille Colori ‘Macedonia’. Sasso di Bordighera, info 328 3273672

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. 10a edizione della Festa del Mare organizzata dalla Parrocchia S. Maria Maddalena: S.Messa al Porto celebrata su una barca, preghiera alla Madonnina, benedizione del porto, delle imbarcazioni e della gente di mare. Porticciolo turistico (in caso di pioggia la S. Messa è celebrata a Sant’Ampelio)

OSPEDALETTI



20.00. 50a Sagra du Pignurin Pan e Vin: distribuzione di pesce da frittura + Serata musicale con gli Evergreen e Michele DJ + Mercatino artigianato ed ingegno dell’ass. Arte e Party. Centro storico



21.30. Festa del Mare con Fuochi Artificiali. A cura dell’Associazione Amatori del Mare I Cinche Feughi. Approdo Nautico

SAN LORENZO AL MARE

8.00. Escursione guidata di circa 5 ore lungo le mulattiere che da San Lorenzo al Mare conducono ai borghi storici di Costarainera e Lingueglietta. Ritrovo nella piazza del mercato, zona cimitero, partecipazione gratuita, info 349 5390951

DIANO MARINA



9.00. ‘Giornate del Subacqueo 2019’: mostre, proiezioni, dimostrazioni e prove gratuite in vasca di attrezzature subacquee. Organizzazione a cura dell'Associazione Diano Sub. Porto turistico, ingresso libero, anche domani

10.00. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Diana

11.15. Per Summer 2019, lezione gratuita di AcquaGym ai Bagni Nettuno

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 (per saperne di più cliccare questo link)

21.00. Musica live con il trio acustico ‘Il Terzo Incomodo’: musica dagli anni '70 ad oggi. Frazione di Diano Serreta (servizio di bus navetta gratuito con partenza alle ore 20.30 nella Piazza antistante la Chiesa Parrocchiale di Diano Marina e ritorno da Diano Serreta al termine dello spettacolo)

21.30. ‘Diano Cover’: tributo a Lucio Battisti con i Nuovi Solidi. Molo delle Tartarughe, ingresso ad offerta libera

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del Risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al sabato, escluso il mercoledì)

19.00. ‘Festa del Popolo’: ogni sera per tre giorni, incontri, festa e musica. Area manifestazioni, Piazzale Olimpia



21.30. Rovere Jazz Festival: concerto Paolo Bonfanti and Crescent City Funk. Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ingresso libero



CERVO

16.15. Il Trenino Turistico del Golfo: la Valle Dianese con percorso Diano S. Pietro – Diano Borganzo – Diano Roncagli – Evigno - Diano Arentino (6 euro). Partenza dal Bar Giada, ogni sabato fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)

AIROLE



9.00. Festa della Vespa: mercato di pezzi ed addobbi per la Vespa + raduno in Piazza con iscrizione per il giro panoramico in compagnia del ‘Chitarrista Fabio’ (h 15.30) + partenza per il giro panoramico nei colli della vicina Francia con aperitivo (h 18) + dalle ore 20, ritorno ad Airole per la cena con le specialità dello Chef ‘Bergaglio’. Segue serata danzante e gastronomica con i gruppi ‘Lost in Blues’ (Piazza Principale), ‘I Resonance’ (piazzetta degli Scacchi), ‘I Baronetti del Liscio’ (Piazzale della Pro-Loco), i ‘Full Optional’ (piazzale adiacente al Comune

CAMPOROSSO

19.30. ‘Garibaldi Music Square’: serata enogastronomica e musicale in Piazza Garibaldi



DIANO ARENTINO



18.30. ‘Natura & Arte’: spettacolo itinerante di e con Pino Petruzzelli con partenza dalla piazza del Carmine con percorso tra uliveti, querceti e macchia mediterranea fino alla chiesetta di Santo Antonino. Al termine, cena con l’autore ‘Sotto la silenziosa luna’ (dotarsi di scarpe comode e torcia elettrica per illuminare il sentiero del ritorno). A cura della Pro Loco Alta Valle Dianese, info 340 2873357

DIANO CASTELLO



9.00-24.00. Premio Vermentino 2019 & Festa Borgo Sapore: insediamento commissione d'assaggio composta da degustatori dell'Associazione italiana Sommelier Liguria (h 9 al teatro Concordia) + dalle ore 19, manifestazione gastronomica itinerante con piatti tipici + degustazione dei vini in concorso in compagnia dell'A.I.S. (h 20 in Via G. Marconi) + alle h 22.30, Musica live con ‘La Combriccola del Blasco’ (più info)

DOLCEACQUA



10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

21.00. Presentazione del saggio storico Frontiera e transito. La Val Nervia tra Liguria e Provenza (secoli XII-XVII), di Marco Cassioli. Dialogano con l’autore Sonia Bruzzese, responsabile della Biblioteca di Dolceacqua, Luigi Cursio, direttore della Filiale Carige di Dolceacqua e Carlo Sambarino, responsabile dell’Area di Imperia di Banca Carige. Sala Consiliare del Comune, in Via Roma 50

DOLCEDO

21.15. ‘Per le vie del Borgo’, musica classica rivisitata del Mystic Now Quartet. Chiesa di S.Tommaso, ingresso ad offerta libera



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

PERINALDO

20.00. Per la 13a edizione del festival Terre di Confine, Festa della musica: musica jazz, folk, classica in tutto il borgo antico fino a tarda notte + dalle 22.30, concerto della Fantomatik Orchestra Street Sound + Evento a cura di Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del Ponente ligure (più info)



ROCCHETTA NERVINA



19.30. A Porcheta de Rucheta: Sagra della Porchetta con gastronomia e Musica Live a cura dei Balding Chicks (Vasco Rossi, Pink Floyds, Tina Tuner, Queen, Nina Simone e molti altri). Piazza del paese

SEBORGA



20.30-00.30. Serata enogastronomica e danzante organizzata dalla Pro Seborga con l’Orchestra ‘Christian e Luna Nueva’ + baby dance per i più piccoli. Piazza nuova del paese

TRIORA

10.30-21.30. Triora Lammas 2019: mercatino, workshop, seminari, laboratorio bimbi + evento straordinario ‘Mater Matutia’. Luoghi vari, anche domani (il programma a questo link)



18.00-19.30. Mater Matuta: mostra fotografica dell’artista Roberta Ancona + reading di poesie di Lucia Lo Cascio + conferenza di Paolo Portone intitolata ‘In principio era la Dea. I volti del sacro femminino in Italia dall’antichità agli albori della modernità’. pPiazza Tommaso Reggio (più info)

VILLA FARALDI

17.30 & 19.00. Per il Festival Internazionale di Villa Faraldi, ‘Musica, arte, paesaggio’: workshop di percussioni (h 17.30) + Performance e percorso d'arte e musica con ritrovo di fronte alla Chiesa di Riva Faraldi (più info)

FRANCIA

CANNES

21.00. Per ‘Jazz à Domergue’ concerto di Marion Rampas ‘Main Blue’. Villa Domergue, Impasse Fiesole, fino al 4 agosto (più info)

MONACO

20.30. Marco Mengoni allo Sporting Summer Festival 2019. Le Sporting Monte-Carlo, Salle des Etoiles (più info)

21.30. Monaco Art en Ciel: spettacolo pirotecnico (Inghilterra). Porto di Monaco (più info)

MENTON

21.30. Festival de Musique de Menton: concerto di Beatrice Rana (Piano). Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)

DOMENICA 4 AGOSTO

SANREMO



9.00-19.30. Festival Dei Boschi 2019 (5a edizione): grande festa campestre su due con musica popolare dal vivo, danze, arti, escursioni e teatro. Prato di San Romolo (il programma a questo link)

19.00. Per ‘Folies Royal 2019’, Baby Show con il teatro del Mille Colori + musica time con i Glue’s Avenue’ formato dal chitarrista e cantate Lorenzo Spinozzi e dal contrabbassista Roberto ‘Cespu’ Bonazinga (italian swing, soul, hit internazionali con arrangiamenti originali). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-24.00. ‘Un Salto in Centro’: Parco Giochi Gonfiabili di Sanremo sul solettone di Piazza Colombo (tutti i giorni sino al 15 settembre

21.30. ‘Zazzarazzaz 2019’: swing d’autore con Carlo Aonzo e il suo Trio. Ospite d’onore della serata il cantautore Zibba con brani di repertorio + interpretazione di pezzi di Fred Buscaglione. Piazza San Siro, ingresso libero (più info)

IMPERIA



21.00. Concerto del Coro Mongioje presentato da Paola Ascheri. Monte Calvario

VENTIMIGLIA

8.00-20.00. ‘Desbaratu’: mercatino degli affari a cura di Confcommercio. Centro Città

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

17.00. Yoga all’aperto: evento aperto a tutti a cura della Scuola Yoga Pramiti. Località Campasso

18.00. Per l’Agosto Medievale, ‘Notte de li Mercanti’: competizione tra i Sestieri cittadini con gozzi liguri, sul miglio marino, per l’assegnazione del ‘Palio Marinaro’ (Lungomare Cavallotti, Oberdan, Marina S.Giuseppe) + dalle 18.30, Notte delle Corporazioni. Spettacoli, intrattanimenti musicali, mercato artigianale e degustazioni. Città Medievale (più info)

18.00. Dal Tramonto all’Alba (6a edizione): musica e divertimento. Centro Storico (più info)

18.00. Concerto per il Festival Internazionale Organi Storici tenuto da Ubaldo Rosso (Flauto) e Silvano Rodi (Organo N. Agati, 1850). Chiesa Parrocchiale di Torri, ingresso libero ad offerta libera

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

18.00 & 20.00. ‘Alla ricerca di fiamme di Punch e gole di Piccione’: passeggiata teatrale animata dall’incontro con personaggi teatrali in costume, che raccontano con ironia la vita e l’arte del pittore impressionista Monet, ripercorrendo i sentieri nei quali dipinse nel suo soggiorno in Riviera e i paesaggi (10 euro). Due partenze da Villa Regina Margherita, info 3477851494

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.15. Onde Ribelli presenta lo spettacolo ‘Game d’improvvisazione teatrale’. Giardini Winter, Via Ludovico Winter 6, località Arziglia

21.30. XI Rassegna Touscouleurs: musica dal vivo con Ermanno Panta e Banda Zeitun (musica siciliana, flamenco, jazz). Arena della Scibretta

OSPEDALETTI

21.30. ‘Jazz sotto le stelle’: musica live con il ‘Petrucciani joue Petrucciani’ composto da Philippe Petrucciani (chitarra), Alessandro Collina (piano), Marc Peillon (contrabbasso), Rodolfo Cervetto (batteria) e con l’attore Marco Rossi. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

9.00-20.00. ‘U giurnu du Rebaxiu’: mercatino degli affari nel centro di Arma di Taggia



18.00. Trofeo Croce Verde ‘Le due torri’ (5a edizione), evento organizzato dalla Croce Verde di Arma di Taggia e con l’ASD Running Free Arma Taggia. Doppio percorso di nuoto e corsa alternati (300 m di nuoto e 3km di corsa da ripetersi due volte) che può essere affrontato anche nella formula staffetta ‘io nuoto tu corri’. Partenza da Piazza Chierotti sul lungomare di Arma (iscrizioni dalle ore 17.00 in loco)



RIVA LIGURE



21.15. Bim, Bum, Bam: cinema in spiaggia con proiezione del film ‘Baby Boss’. Spiaggia Tamerici



SANTO STEFANO AL MARE



7.00. Festa del Santo Patrono: Fiera Patronale sul Lungomare



21.00. Festa sel Santo Patrono: Santa Messa e Processione (h 21) + Fuochi d'artificio (h 22.45)

DIANO MARINA



8.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: grande mercatino dell'antiquariato e del collezionismo (ogni prima domenica del mese)

9.00. ‘Giornate del Subacqueo 2019’: mostre, proiezioni, dimostrazioni e prove gratuite in vasca di attrezzature subacquee. Organizzazione a cura dell'Associazione Diano Sub. Porto turistico, ingresso libero, anche domani

19.45. Il Trenino Turistico del Golfo 2019: percorso serale con Giro Golfomare (2 euro) ripetuto più volte (ad intervalli di un'ora) con diverse soste intermedie. Partenza ed arrivo in località Sant’Anna, tutti i giorni della settimana escluso il venerdì fino al 1 settembre (per saperne di più cliccare questo link)



21.30. ‘Diano Cover’: tributo ai Queen con The Royal Band. Molo delle Tartarughe, ingresso ad offerta libera

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Evento-mercato con ‘Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®’. Piazza Andrea Doria. Orario Continuato (anche in caso di maltempo)



19.00. ‘Festa del Popolo’: ogni sera per tre giorni, incontri, festa e musica. Area manifestazioni, Piazzale Olimpia



21.30. Rovere Jazz Festival: concerto il Colours of Life Trio. Sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere, ingresso libero



ENTROTERRA

CASTEL VITTORIO



16.00-20.00. 51° edizione della Sagra del Turtun: presentazione libro di Renata Cantamessa, Fata Zucchina, ‘Il mistero del Grandealbero’ (h 16) + inizio lavoro giuria (h 16.30) + distribuzione del Turtun e proclamazione del vincitore (h 17) + Cena con Cena con Turtun, coniglio alla castelluzza, grigliata e musica (h 20). Dalle ore 19.00 servizio di navetta gratuita da Pigna a Castelvittorio



CIVEZZA

21.00. Shine: Tributo ai Pink Floyd + Hot-dogs & Hamburgers. Piazza del Paese

COSTARAINERA

15.00. Corsi e Percorsi in Natura. Ritrovo al Parco del Novaro

18.00. Presentazione di Brevi racconti di Sergio Cioli. Piazza del paese

DOLCEACQUA

10.30-18.00. ‘Monet in Riviera’: dopo 135 anni dal soggiorno di Claude Monet in Riviera, tornano a Bordighera e Dolceacqua tre dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce (i capolavori esposti sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione). Castello Doria, prorogata fino al 18 agosto (più info)

LUCINASCO



21.00. Per i ‘Concerti sul Lago’, esibizione della OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza. Chiesa di Santo Stefano

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutte i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489

PERINALDO

21.30. Per l’ultimo appuntamento della 13a edizione del festival Terre di Confine, concerto dell’Orchestra Perinaldo Festival. Evento a cura di Terre di confine, Perinaldo Festival e i concerti del Ponente ligure. Piazza San Niccolò

PIETRABRUNA

21.00. ‘L'Italia s'è desta’: spettacolo itinerante a cura del Teatro del Mutuo soccorso

POMPEIANA



21.00. Presentazione libro ‘A voltar pagina’ di Gianni del Giallo + musica a cura di Gabriele Buvoli. Torre dei Panei



TRIORA

10.00-17.30. Triora Lammas 2019: mercatino, workshop, seminari, laboratorio bimbi + evento straordinario ‘Mater Matutia’. Luoghi vari (il programma a questo link)

VILLA FARALDI

21.30. Per il Festival Internazionale di Villa Faraldi, ‘I Suoni della Luna’. concerto finale della VI Masterclass internazionale di Villa Faraldi. In apertura: performance di percussioni nella piazzetta sottostante la Chiesa, ingresso libero e gratuito (più info)



FRANCIA

MONACO

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Gianluigi Gelmetti con Gerhard Oppitz al pianoforte. In programma: Johannes Brahms e Ludwig Van Beethoven. Palazzo del Principe, Cour d'Honneur (più info)

MENTON

18.00. Festival de Musique de Menton: concerto di Mathilde Caldérini (flauto), Sylvain Blassel (Arpa). Palais de l’Europe, Salon de Grande Bretagne (più info)

