Turismo: a giugno sono aumentate le presenze, Berrino: “Netta crescita nel confronto con il 2015”. I DATI

Sono stati diffusi questa mattina i dati provvisori dell'osservatorio turistico della Liguria relativi agli arrivi e alle presenze turistiche di giugno.

Pronta la ripresa dopo l'eccezionale maltempo di maggio (quattro weekend consecutivi di piogge, temperature troppo basse per la media stagionale e anche allerte): il fine primavera e l'inizio estate in Liguria, finalmente caratterizzati dal bel tempo stabile, hanno fatto registrare nuovamente il segno più nelle presenze complessive.

I turisti aumentano rispetto al giugno 2018 (arrivi + 2,21%, presenze + 2,66%) per un totale di 1.892.223 presenze, con una crescita di oltre 49mila che comporta un forte ridimensionamento del picco negativo di maggio (che rimane dunque un fatto isolato).

“Con un maggio normale - ha commentato l'assessore al turismo Gianni Berrino - anche fosse stato leggermente inferiore al 2018, avremmo oggi un primo semestre 2019 con segno positivo: abbiamo oggi 185.249 presenze in meno in tutto il semestre, ma ben 207.320 sono del solo mese di maggio. Segno evidente che il trend è in crescita, come dimostrano i dati dal 2015, e che l'effetto negativo causato dai problemi del secondo semestre 2018 (crollo del Morandi e mareggiate autunnali) è già stato completamente riassorbito, o quasi: sicuramente siamo sulla buona strada. Le scelte di promozione fatte verso i mercati esteri, che più hanno risentito dell'effetto negativo delle immagini circolate in tutto il mondo, cominciano a dare i risultati sperati: a giugno tornano a crescere soprattutto le presenze di stranieri dopo il calo registrato da settembre 2018”.

In particolare a giugno gli arrivi di stranieri sono cresciuti del 6,63% e le presenze dell'8,34% rispetto a giugno 2018, riprendendo un trend che era iniziato nel mese di aprile 2019 (+7,92% si arrivi, +2,91% di presenze) e che si era bruscamente interrotto a maggio a causa del maltempo eccezionale.