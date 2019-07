Telecamere e ‘colonnine’ sulla pista ciclabile: siglato il protocollo d’intesa tra Sanremo, Taggia e Ospedaletti per il bando da 60 mila euro (Foto)

Importante passo avanti per le amministrazioni di Sanremo, Taggia e Ospedaletti nell’adesione al progetto regionale per la sicurezza con l’installazione di nuovo telecamere.

Questa mattina in Comune a Sanremo (amministrazione capofila del progetto) si sono riuniti il presidente del consiglio comunale matuziano Alessandro Il Grande, il comandante della Polizia Municipale di Sanremo Claudio Frattarola, l’assessore del Comune di Taggia Espedito Longobardi e l’assessore del Comune di Ospedaletti Fabiano Boeri insieme all’ingegnere del Comune di Sanremo Danilo Burastero e al geometra Lorenza Rebaudo.

Il tavolo tecnico di questa mattina ha ufficializzato la firma del protocollo di intesa per la presentazione di un progetto comune che permetterà di accedere al finanziamento regionale da 60 mila euro per l’installazione di nuove telecamere. In particolare il Comune di Sanremo rimetterà in funzione le ‘colonnine’ sulla ciclabile, mentre Taggia e Ospedaletti punteranno sulle telecamere mobili.

La riunione di questa mattina ha permesso di siglare un protocollo di intesa della durata di 5 anni che potrebbe dare il via anche ad altre iniziative future nel nome della sicurezza e non solo. Entro il 15 settembre i tre Comuni dovranno presentare il progetto al comitato per l’ordine e la sicurezza in Provincia per ottenere il nulla osta e, entro il 1° ottobre, la pratica dovrà andare in Regione. Prima, però, le tre Giunte dovranno approvare la pratica.

“Siamo molto soddisfatti per questo impegno concreto tra i tre Comuni e speriamo che il protocollo di intesa possa funzionare anche per altre cose” hanno dichiarato al termine della riunione i rappresentanti dei tre Comuni.