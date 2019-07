Sanremo: tutto pronto per la 20ª edizione di Rock in the Casbah. Sul palco Pepè, Mr. Sleazy, Waste Pipes e Dobermann

L'attesa è finita. Questa sera alle 21.30 prende il via la 20ª edizione di Rock in the Casbah, il festival live più longevo del Ponente. Dalle 21.30 sul palco di San Costanzo, nel cuore della Pigna, saliranno: Pepè, Mr. Sleazy, Wastepipes, Dobermann.

Rock in the Casbah numero 20 si apre all’insegna del rock “old school” con Mr. Sleazy Band. La band, riunita intorno al suo fondatore Mr Sleazy, dal 2011 accende un repertorio hard-rock/glam, e con una formazione di musicisti piuttosto noti nella scena ligure si appresta a portare la carica del suo rock and roll “vecchia maniera”, fatto con la grinta giusta e con passione innata dei suoi componenti.

La serata prosegue con Pepè, originale cantautore originario del Sud Italia e naturalizzato a Sanremo, unisce elementi e ispirazioni del mezzogiorno con una poetica personalissima, frutto di viaggi (la permanenza a Barcellona) ed incontri.

Si prosegue con i Waste Pipes, giovani alfieri del rock n'roll e affezionati sostenitori delle calde sonorità anni '70, ma aperti ad ogni possibile influenza. Nati nel 2003 e con tre cd all'attivo, calcano le scene con un’intensa attività live in Italia e all'estero.

I Dobermann, con un pedigree ‘on the road’ conquistato metro dopo metro per le strade di mezza Europa sono tre rockers purosangue, protagonisti di uno spettacolo infuocato che non si ferma mai. La band nasce nel 2011 da un’idea del bassista e cantante Paul Del Bello, con lui il chitarrista Valerio ‘Ritchie’ Mohicano e il batterista Antonio Burzotta.