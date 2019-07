Sanremo: non solo mare e spiagge pulite, anche la raccolta differenziata ha fatto la sua parte per il ritorno della Bandiera Blu dopo 6 anni

Il mondo balneare sanremese è in festa per il ritorno, dopo 6 anni, della Bandiera Blu. Sanremo rientra di nuovo tra le spiagge più belle d’Italia e lo fa grazie al suo mare pulito, grazie al valore degli stabilimenti ma anche grazie a un fattore che poco ha a che fare con il mare, ma è strettamente collegato alla qualità ambientale.

Potrebbe essere stata la raccolta differenziata e l’introduzione del ‘porta a porta’ la chiave di volta per ottenere la Bandiera Blu. Tra i criteri per l’assegnazione della bandiera, infatti, c’è anche la percentuale di raccolta differenziata e, lo ricordiamo, dal 2014 Sanremo ha fatto passi da gigante partendo quasi da zero per arrivare a superare lo scoglio del 60%.

Il risultato raggiunto, seppur migliorabile come lo è anche il servizio stesso, è di grande valore e il contributo per l’assegnazione della Bandiera Blu ne è ennesima dimostrazione.