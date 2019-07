Ventimiglia: via Tenda, guasto alla fognatura, manomesso il contatore della stazione di sollevamento, Ascheri “Problema rientrato”

E’ stato causato da una manomissione al contatore della stazione di sollevamento lo sversamento riscontrato ieri sul lungo Roja in via Tenda che alcuni lettori hanno segnalato al nostro giornale. Una forzatura alla centralina che ha creato una situazione di disagio in tutto il quartiere dove si è registrato lo sversamento con conseguenti miasmi e cattivo odore, accentuato ovviamente dalle alte temperature.

I tecnici sono tempestivamente intervenuti per porre rimedio alla situazione e ne hanno così constatato le cause, ovvero la manomissione. Già nella serata di ieri si è posto rimedio a quanto divelto e l’impianto fognario dovrebbe tornare alla normalità.