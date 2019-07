Ventimiglia: la soddisfazione del gruppo della Lega per l'approvazione del regolamento di Polizia Locale

"È palese che in questo momento sia fondamentale intervenire subito sulla percezione di sicurezza che hanno i cittadini - sottolinea il gruppo - bocciando l'inutile buonismo generalizzato del PD nazionale e locale. È per questo che abbiamo ritenuto fondamentale l'applicazione del decreto sicurezza bis (Decreto Legge nr. 14/2017) detto anche 'Decreto Salvini'."

"Il decreto sicurezza - continua il Capogruppo Marcello Bevilacqua - è stato fortemente voluto dal mio partito, è una normativa indispensabile poiché, introduce il concetto di Sicurezza Integrata e quindi l’insieme di interventi di tutte quelle figure professionali presenti sul territorio. Inoltre riconosce al sindaco un ruolo primario in fattore di sicurezza per prevenire i fenomeni di 'criminalità diffusa' e per promuovere legalità e rispetto del 'decoro urbano'. Importantissima l'introduzione del daspo urbano, strumento fondamentale per combattere forme di ubriachezza molesta, atti contrari alla pubblica decenza mediante turpiloquio, commercio abusivo e parcheggiatori abusivi".