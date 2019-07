Taggia: macchina della Municipale senza collaudo, Longobardi "Non c'è nulla di cui scusarsi"

“Nel prendere atto della critica sollevata dall'opposizione in ordine alla mancata revisione di un mezzo della Polizia Locale, intendo sottolineare, pur confermando la mia vicinanza e piena fiducia al Corpo, che dal punto di vista politico il sottoscritto non aveva nulla, ribadisco nulla, di che scusarsi pubblicamente”.

Interviene in questo modo l’Assessore di Taggia Espedito Longobardi, rispondendo all’opposizione, sul caso dell’auto della Polizia Municipale senza collaudo (QUI). “La vicenda – prosegue - di per sé, che sicuramente non può considerarsi una notizia, trae origine da una mera svista da parte del funzionario preposto allo specifico controllo. Nel caso di specie, va precisato che, trattandosi di un mezzo in leasing, la mera svista nell'aggiornamento puntuale dello scadenziario come accade per tutti i mezzi in forza alla Polizia Locale, ha comportato il ritardo di soli 7 giorni per il rinnovo del collaudo”.

“Concludo – termina Longobardi - confermando piena fiducia nell'operato della Polizia Locale e, come mio solito agire, mi astengo dal fare ulteriori commenti circa la natura del solito ‘processo mediatico’ avviato dalla minoranza”.